Robert Gumny trafił z Lecha Poznań do Augsburga. Polak związał się z klubem Bundesligi pięcioletnią umową.

22-latek zadebiutował w PKO Ekstraklasie 19 marca 2016 roku. Lech przegrał wtedy z Legią Warszawa 0-2, a młody obrońca wszedł tylko na minutę.



Później Gumny stał się znaczącą postacią poznańskiego zespołu. Do Bundesligi mógł odejść już rok temu. Jego usługami bardzo poważnie była zainteresowana Borussia Moenchengladbach. Piłkarz doznał jednak groźnej kontuzji, a transfer nie doszedł do skutku.



Po długiej rehabilitacji Gumny wrócił do gry. W obecnym sezonie wystąpił w dwóch spotkaniach. Najpierw w eliminacjach Ligi Europy z Valmierą, a w ostatni weekend zagrał przeciwko Wiśle Płock.



Był to jego ostatni mecz w barwach "Kolejorza". Związał się bowiem z występującym w Bundeslidze Augsburgiem. Umowa wiąże go z klubem do końca sezonu 2024/25.



W ostatnim sezonie Augsburg zajął 15. miejsce w Bundeslidze. Ma jednak znacznie większe ambicje.



Niedawno klub sprowadził innego Polaka, bramkarza Rafała Gikiewicza z Unionu Berlin. Gumny nie będzie więc osamotniony. Lech ma otrzymać za 22-latka około 3 miliony euro.



- Cieszę się, że Augsburg daje mi szansę sprawdzenia się w Bundeslidze. Cieszę się z tego nowego wyzwania i chcę odpłacić się za zaufanie, jakim mnie obdarzono. To duży krok w mojej karierze - powiedział Gumny cytowany przez oficjalną stronę swojego nowego klubu.



