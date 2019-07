Premier League lub Serie A - w jednej z tych lig może niedługo zagrać Robert Gumny. Obrońca Lecha Poznań i młodzieżowej reprezentacji Polski jest coraz bliżej opuszczenia Ekstraklasy.

Gumny rozegrał 180 minut w dwóch pierwszych kolejkach nowego sezonu Ekstraklasy. Sam piłkarz nie ukrywa jednak, że chciałby spróbować sił w silniejszej lidze.

Jak donosi "Głos Wielkopolski", sprawa transferu Gumnego nabrała tempa w tym tygodniu. Najbardziej prawdopodobnymi kierunkami przenosin 21-letniego obrońcy są Włochy i Anglia. W przypadku Serie A w grę ma wchodzić transfer do Sassuolo, ale zainteresowanie obrońcą Lecha miały wyrażać również Lazio Rzym i AS Roma. Anglia? Dziennik wymienia Southampton, w którym gra inny były zawodnik Lecha Jan Bednarek.



Działacze poznańskiego klubu chcą jednak wynegocjować jak najwyższą cenę za utalentowanego obrońcę, dlatego rozmowy z potencjalnymi nowymi pracodawcami obrońcy się przedłużają. Ich cel jest jasny - poznaniacy chcą pobić rekordowe sześć milionów euro, jakie otrzymali przed dwoma laty za Bednarka. To najdrożej sprzedany z Ekstraklasy piłkarz w historii.



Na razie Gumny przygotowuje się z drużyną Lecha do sobotniego spotkania z ŁKS-em. Prawy obrońca zadebiutował w Ekstraklasie przed trzema laty, od tego czasu rozegrał w niej 64 mecze, strzelając w nich jednego gola. Już raz był bliski odejścia za granicę, ale w 2018 r. jego transfer do Borussii Moenchengladbach upadł na ostatniej prostej.



W Lechu Gumnego może zastąpić Piotr Johansson. Szwedzkie media podają, że transfer urodzonego w Gorlicach piłkarza Kalmar FF, który może grać m.in. na prawej obronie, jest już na ostatniej prostej.