Wygląda na to, że Robert Gumny w końcu trafi do Bundesligi. Jak donosi "Głos Wielkopolski" obrońca Lecha Poznań przeszedł już testy medyczne w niemieckim FC Augsburg.

Według portalu, transfer ma zostać dopięty w ciągu najbliższych godzin. Kwota, jaką zarobi Lech to ponad 3 mln euro plus ewentualne bonusy.

"Głos Wielkopolski" dodaje, że piłkarz przeszedł już testy medyczne w nowym klubie.



Jeśli transfer dojdzie do skutku, Gumny będzie drugim Polakiem, którego tego lata zakontraktuje Augsburg. Wcześniej do średniaka Bundesligi trafił bramkarz Rafał Gikiewicz z Unionu Berlin.

Gumny był bliski transferu do Bundesligi już przed dwoma laty, gdy po testach medycznych z umowy zrezygnowała Borussia Moenchengladbach. Wówczas defensor miał pobić transferowy rekord Ekstraklasy i kosztować około 7 mln euro. Tym razem rekordu transferowego nie będzie.



Prawy obrońca uzbierał już blisko 100 spotkań dla pierwszej drużyny Lecha, ale często trapiony jest przez kontuzje. To one wyeliminowały go z gry z niemal całego poprzedniego sezonu, a także z rundy jesiennej sezonu 2018/19.

Młodzieżowy reprezentant Polski wciąż czeka na debiut w dorosłej kadrze, choć był już powoływany na zgrupowania przez selekcjonera Jerzego Brzęczka.