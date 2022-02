Lech Poznań Czesław Michniewicz o Lechu Poznań: On jest gotowy

Lech Poznań długo nie mógł się zdecydować, gdzie ma powstać muzeum. W planie było kilka pomieszczeń wewnątrz stadionu. Ostatecznie wybór padł na pomieszczenie znajdujące się przy sali konferencyjnej, łączące ją z tzw. strefą 0, czyli przedmeczowo zamkniętym obszarem przeznaczonym tylko dla piłkarzy, sędziów i oficjeli. Pomieszczenie to zostanie powiększone kosztem sali konferencyjnej, która zostanie przebudowana.

Lech Poznań będzie miał swoje muzeum

- Zależało nam na tym, żeby muzeum zlokalizowane było w samym "sercu" stadionu przy Bułgarskiej, czyli nieopodal szatni i wyjścia na murawę - uzasadnia ten wybór Lech Poznań. Tu ma znaleźć się na trasie wycieczek stadionowych, które prowadzą z holu i recepcji na stadionie w stronę sali konferencyjnej i windy na górę stadionu. Zwiedzający bardzo często tędy właśnie oglądają obiekt i teraz będą mogli do wycieczek włączyć muzeum.





Wtedy, gdy powstanie. Na razie Lech zapewnił, że w ciągu najbliższych tygodni rozpoczyna się prace budowlane, które pozwolą przygotować powierzchnię przeznaczoną pod muzeum. Ma zostać otwarte w ostatnim kwartale jubileuszowego 2022 roku. Koszt wyniesie około 2 mln zł i w całości tę sumę wykłada Lech Poznań.



Muzeum będzie miało własną identyfikację wizualną - logo wynika z historycznej typografii i wprost nawiązuje do figury z herbu KKS Lech. Natomiast liternictwo logotypu zostało zainspirowane krojami bezszeryfowymi, które stosowano na klubowych materiałach graficznych od lat 60. do 90. Ma stanowić połączenie klasycznego oglądania eksponatów z nowoczesnymi materiałami wizualnymi i multimedialnymi. Lech zresztą wciąż gromadzi pamiątki i można mu je zgłaszać.



