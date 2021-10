Wtedy mielibyśmy wynik 2-0 i koszulka byłaby bezużyteczna. Tymczasem po wygranej 1-0 lechici włożyli t-shirty, pokazali je Jakub Kamiński, Bartosz Salamon i Filip Bednarek. Ludzie związani z Legią skrytykowali akcję z koszulkami, która jest formą strollowania tego, co warszawiacy zrobili po starciu z Leicester City. Miejsce słowa "Legia" zajęło słowo "gospodarze", co można także odebrać jako parafrazę tez warszawiaków, że Lech dla Legii to "rywal jak każdy inny".



Lech Poznań przygotował się na mecz z Legią Warszawa

Jak się okazuje, Lech był przygotowany na rozmaite warianty, w których wygrywa mecz w Warszawie. Wydrukowane zostały koszulki z rozmaitymi wynikami, ale - jak słyszymy - w granicach rozsądku. W praktyce oznacza to, że Kolejorz miał uszykowane t-shirty na wyniki od jednej do czterech bramek dla Lecha, zatem 1:0, 2:0, 2:1, 3:0, 3:1, 3:2, 4:0, 4:1, 4:2, 4:3.



Koszulki trafiły teraz do sprzedaży i zapewne będą cieszyć się sporym zainteresowaniem kibiców Kolejorza.