Na to niezwykle interesujące zestawienie zwrócił uwagę jeden z naszych czytelników. Lech Poznań pod obecnymi rządami w latach 2006-2021 ma mniejsze sukcesy niż podczas wcześniejszych 15 lat, uważanych przecież za lata tzw. biednego Lecha, który chylił się ku upadkowi.

Zmiany właścicielskie w Lechu Poznań zaszły w 2006 roku. Holding Amica przejął klub, zostawiając swoją licencję, ale jego tradycje, barwy i dorobek. Ten dorobek przed zmianami sprowadzał się do pięciu tytułów mistrzowskich, z czego dwa Kolejorz zdobył w latach osiemdziesiątych i trzy - w latach dziewięćdziesiątych, najlepszych i zarazem najgorszych dla siebie. W tej dekadzie Lech bowiem był zwycięski w kraju, ale jednocześnie upadł i kroczył ku degradacji oraz bankructwu. Te epokę uważa się za czas, który należało zakończyć zmianą właściciela i wpompowaniem w Lecha nowych środków i możliwości. Jak się okazało, nie poszły za tym wyniki.



Obecny Lech pod wodzą rodziny Rutkowskich zdobył dwa tytuły mistrzowskie - w 2010 i 2015 roku, a także Puchar Polski w 2009 roku. To wszystkie jego trofea na 15 lat budowy nowoczesnego klubu, który miał być ścisłą polską czołówką i nową siłą Ekstraklasy, stabilną i mocną.



Lech Poznań osiąga mniej niż kiedyś

Nasz czytelnik zwrócił uwagę na to, że to osiągnięcia mniejsze niż te, które Lech Poznań miał podczas wcześniejszych 15 lat, a zatem od 1990 do 2005 roku, w swych burzliwych czasach. Wtedy to skuteczność poznaniaków w walce o trofea była znacznie wyższa. Pierwsza połowa lat dziewięćdziesiątych to okres dominacji Kolejorza w polskiej lidze, w 1992 roku wygrał on ligę z zaledwie czterema porażkami. To tyle, ile na razie ma warszawska Legia, już koronowana na mistrza 2021 roku.

Piętnastoletni okres 1990-2005 przyniósł bowiem Kolejorzowi trzy tytuły mistrzowskie (1990, 1992 i 1993 po dyskwalifikacji Legii Warszawa i ŁKS Łódź za "niedzielę cudów") oraz jeden Puchar Polski w 2004 roku. W tym okresie Kolejorz bywał bardzo nisko np. na jedenastej pozycji, ale jednocześnie zajmował też miejsca czwarte czy szóste.

Jest to zaskakujące zestawienie, pokazujące, że o ile organizacyjnie i infrastrukturalnie Lech poszedł do przodu i nie grozi mu dzisiaj upadek, bankructwo czy degradacja (choć w tym sezonie był już blisko strefy spadku) jak wówczas, to jednak sukcesy odnosi mniejsze. I to nie relatywnie, ale wprost mniejsze. Przed 2006 rokiem kibice Kolejorza mieli klub bardzo niestabilny, żyjący w wiecznej niepewności o jutro, ale jednocześnie częściej dostarczający powodów do radości po sukcesach.



Najlepsze sportowo dekady Lecha Poznań:

lata 90. XX wieku 3 mistrzostwa, 1 PP



lata 80. XX wieku 2 mistrzostwa, 3 PP



lata 10. XXI wieku 2 mistrzostwa



pierwsza dekada XXI wieku 1 PP