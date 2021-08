Jest to możliwe, gdy zbyt wielu graczy zespołu zostaje powołanych do kadry narodowej. Selekcjoner Mariusz Rumak powołał do kadry Polski do lat 19 trzech podstawowych obrońców rezerw Lecha Poznań - to Filip Borowski, Maksymilian Pingot oraz Krystian Palacz. Mają pomóc biało-czerwonym w walce z zespołami Norwegii i Danii - mecze zostaną rozegrane 1 i 7 września.

Lech Poznań odwołuje mecz

W tej sytuacji odwołany został mecz rezerw Lecha Poznań, które w ten weekend miały się zmierzyć z Pogonią w Siedlcach. Ponadto przeniesiony został także kolejny mecz Lecha II Poznań z Motorem Lublin - odbędzie się ono 11 września o godz. 13. To już decyzja strategiczna, bowiem pierwszy zespół Lecha gra z Rakowem Częstochowa w niedzielę 12 września. Kolejorz może przesuwać do rezerw tych graczy, którzy nie grają w pierwszym zespole, o ile nie rozegrali oni jeszcze w nim pięciu spotkań.





