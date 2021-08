Lech Poznań przegrał klasyk z Ruchem Chorzów, pierwszy od lat

Chorzowski Ruch wrócił do rozgrywek szczebla centralnego drugiej ligi z impetem. Zremisował z Pogonią Siedlce, ale pokonał 2-1 Motor Lublin i aż 4-0 GKS Bełchatów. Choć jest beniaminkiem, zameldował się w czołówce ligi, a zatem rezerwy Lecha Poznań niekoniecznie były faworytem tego starcia we Wronkach.



Dla lechitów to część maratonu piłkarskiego, bo Lech II Poznań w trzy tygodnie rozegra sześć meczów o stawkę, czyli z zaledwie czterodniowymi przerwami między nimi. I z ograniczoną możliwością skorzystania z posiłków z pierwszego zespołu, które walnie przyczyniły się do wygrania 4-1 z Wisłą Puławy czy 1-0 w trwającym dwa dni starciu ze Zniczem Pruszków.

Tym razem w barwach Kolejorza wystąpili Jan Sykora i Thomas Rogne. I to własnie Czech na początku pojedynku z Ruchem stworzył pierwszą, dobrą okazję bramkową. Gol wtedy nie padł, chorzowski bramkarz obronił, a po chwili Jakub Karbownik uderzył w poprzeczkę. Wydawało się więc, że rezerwy Lecha poradzą sobie z gośćmi ze Śląska. Poznaniaccy mieli jeszcze kilka okazji, a tuż przed przerwą Jakub Karownik zmarnował okazję wręcz kapitalną. Ruch miał za to uderzenie w słupek.



O ile pierwsza połowa była ciekawa, o tyle już druga - niemrawa. Wtedy jednak padł rozstrzygający gol. Na kwadrans przed końcem Ruch Chorzów wykonywał rzut rożny. Wbita w pole karne piłka wywołała ogromne zamieszanie, w którym odnalazł się Konrad Kasolik i tak oto Ruch po raz pierwszy od 2012 roku wygrał mecz z poznańskim Lechem, umacniając się w czołówce drugiej ligi. Poznaniacy są na razie na miejscu szóstym.





Lech II Poznań - Ruch Chorzów 0-1 (0-0)

Bramki: Kasolik (75.)



LECH: Mleczko - Borowski, Rogne, Pingot, Palacz - Sykora (84. Malec), Norkowski, Kryg (71. Laskowski), Kriwiec, Karbownik (60. Wilak) - Pacławski (60. Spławski).



RUCH: Bielecki - Wójtowicz, Kasolik, Nawrocki, Kulejewski, Szkatuła (68. Kowalski) - Janoszka (68. Biskup), Neugebauer (46. Wyroba), Mokrzycki, Foszmańczyk (82. Siwek) - Szczepan (84. Żagiel).