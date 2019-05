- Nie jest tak, że cieszę się ze zwycięstw Legii, ale też nie jest tak, że autokar 20 piłkarzy Lecha pojedzie do Gliwic z myślą: "przegrać, przegrać". Mamy swoje problemy z kontuzjami, ale postaramy się wygrać - zadeklarował prezes Lecha Poznań Karol Klimczak. Jeśli w 37. kolejce "Kolejorz" odbierze punkty Piastowi, a Legia pokona Zagłębie Lubin, to mistrzostwo Polski zostanie w Warszawie.

Zdjęcie Szef rady nadzorczej Ekstraklasy SA i prezes Lecha Karol Klimczak z premierem Mateuszem Morawieckim i prezesem Ekstraklasy SA Marcinem Animuckim /Piotr Nowak /PAP Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Karol Klimczak o "Planie dla piłki". Wideo TV Interia

Prezes Klimczak był gościem programu "Stan Futbolu" w TVP Sport. Odniósł się do reakcji taksówkarza z Poznania, który oczekiwał, że zespół nie utrudni Piastowi drogi po mistrzostwo kraju.

Reklama

- Kibic taksówkarz tak mógł myśleć, ale nie my. Legia jest potrzebna naszej lidze, tak jak potrzebna jest jej Wisła Kraków, której razem z prezesem Bońkiem niedawno pomagaliśmy - porównywał Klimczak.

Gliwiczanie mają dwa punkty przewagi nad Legią, ale nie mogą sobie pozwolić na remis, gdyż po części zasadniczej sezonu mieli mniej punktów od warszawian i na wypadek zrównania się dorobkiem punktowym z nimi to Legia zostanie mistrzem.

- Dla Piasta to jedna szansa na 50 lat, więc jego piłkarze, pod presją, mogą wyjść na boisko z przeświadczeniem gry na remis, a to się różnie kończy - analizował prezes "Kolejorza". Szybko jednak dodał:

- Najważniejsza rzecz - nie jestem przekonany czy Legia jest w stanie wygrać z Zagłębiem Lubin - dodał Klimczak.

Szef klubu z Bułgarskiej analizował też przyczyny, dla których w walce o Ligę Europy zabraknie Lecha, który dysponuje przecież drugim budżetem w kraju.

- Zmiany po poprzednim sezonie były za małe. Należało już wtedy wpuścić więcej świeżej krwi, wprowadzić więcej piłkarzy głodnych trofeów. Po zwolnieniu Nenada Bjelicy, który i tak by odszedł po sezonie do Dinama Zagrzeb, błędem było powierzenie zespołu Ivanovi Djurdjeviciowi. Ivan jest naszą legendą, ale powinien najpierw wyjść spod klosza Lecha i sprawdzić się w innym klubie, odnieść sukces w innych warunkach. Sam Ivan przyznał, że to go przerosło - presja, oczekiwania - opowiadał Klimczak.

Prezes podał też przyczyny, dla których nie udała się też misja ratunkowa Adama Nawałki, który prowadził Lecha od 25 listopada 2018 r. do końca marca 2019 r.

- Dlaczego to nie wypaliło? Gdybym był Nawałką, postawiłbym na młodych, wyszedł po porażce na konferencję i powiedział: "Szanowni Państwo, chcę budować silnego Lecha, to będzie trwało dwa lata, wyniki bieżące się nie liczą". Gdyby tak zrobił, to dalej byśmy pracowali - zapewnił.

- Natomiast trener mówił "Mihai Radut" i inne nazwiska. "Nie wyobrażam sobie, żebyśmy nie zatrzymali tego zawodnika" - słyszeliśmy - opowiadał Klimczak.

Jak reagował na pomysły Nawałki, takie jak wezwanie straży pożarnej do podlania boiska?

- Uznałem to za przejaw profesjonalizm, ale można to było inaczej załatwić, bez wzywania straży i polewaczki. Tym bardziej, że jakość trawy była dobra. Trener Nawałka nie pracuje już u nas, gdyż różnica spojrzeń na budowę zespołu była zbyt duża - uważa szef klubu.