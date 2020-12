- Jesper Karlstroem to rodzaj zabezpieczenia. Chcielibyśmy, żeby Jakub Moder został z nami, natomiast musimy być gotowi na to, że Anglicy sięgną po niego już zimą – powiedział Interii Tomasz Rząsa, dyrektor sportowy Lecha Poznań, który skomentował dla nas pierwszy zimowy transfer "Kolejorza".

Sebastian Staszewski, Interia: - Lech Poznań oficjalnie ogłosił pozyskanie Jespera Karlstroema, który w ostatnim sezonie ligi szwedzkiej był piłkarzem Djurgårdens IF. Długo pracowaliście nad tą transakcją?

Tomasz Rząsa: - Odkąd jestem w Poznaniu, znam nazwisko tego zawodnika. Na żywo widzieliśmy go wielokrotnie, obserwacja trwała od bardzo dawna. Mogę także zdradzić, że w jednym z poprzednich okien transferowych byliśmy bardzo blisko transferu, ale wtedy nie udało się dojść do porozumienia. Teraz na szczęście Karlstroem do nas trafił.



Szwed to zawodnik szykowany do występów w podstawowym składzie?

- Na pewno tak. Chcieliśmy mieć pomocnika, który poprawi płynność gry. Każdy musi udowodnić, że zasługuje na skład i decyzję podejmie trener Dariusz Żuraw, natomiast to piłkarz o potencjale na pierwszą jedenastkę.

Według naszych ustaleń Karlstroem kosztował między 500 a 600 tys. euro. Taka cena to promocja?

- Nie chcę się wypowiadać na temat kwoty transferu, bo nigdy tego nie robimy. Natomiast na cenę wpłynęły wcześniejsze okienka transferowe i nasza współpraca z Djurgårdens. Udało się także przekonać zawodnika, któremu spodobała się wizja Lecha. To właśnie on mocno pomógł w tym, że mogliśmy zrealizować tę transakcję. Wcześniej nie udało nam się to z wielu różnych powodów.



Przyjście Karlstroema można powiązać z wcześniejszym odejściem Jakuba Modera?



- Oczywiście, że jest to powiązane. To rodzaj pewnego zabezpieczenia. Chcielibyśmy, żeby Kuba został, natomiast musimy być gotowi na to, że Anglicy jednak po niego sięgną i zimą nas opuści.

Karlstroem to piłkarz grający na pozycji numer "sześć", czyli nieco niżej niż nominalnie gra Moder.



- Kuba wykształcił u siebie wiele cech defensywnego pomocnika: odbiory, ustawianie się, walkę o piłkę. Ale docelowo jest jednak zawodnikiem ofensywnym. Dlatego nie można powiedzieć, że jest to zastępstwo jeden do jednego. Karlstroem ma znacznie większe doświadczenie gry w defensywie: ma świetny odbiór, skutecznie zabezpiecza przedpole zespołu, pomaga środkowym obrońcom.



Przyjście 25-latka oznacza, że z Poznaniem pożegna się wkrótce inny defensywny pomocnik, Karlo Muhar?



- Na razie Karlo wciąż jest u nas, ale wiemy, że nie będzie miał łatwo, aby się przebić. Jego transfer był naszą świadomą decyzją, natomiast nie możemy powiedzieć, że jesteśmy z niego zadowoleni. Nie spełnił naszych oczekiwań. Na ten moment na pozycji numer "sześć" potrzeba nam innego piłkarza.



Pozyskanie szwedzkiego pomocnika to pierwszy zimowy transfer Lecha. Możemy spodziewać się kolejnych?



- Pracujemy nad kolejnymi transferami. Zawodnicy są już wyselekcjonowani i prowadzimy zaawansowane rozmowy, natomiast będziemy komunikować to oczywiście dopiero, kiedy wszystko zostanie dopięte na ostatni guzik.

Rozmawiał Sebastian Staszewski, Interia