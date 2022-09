Lech Poznań pozostanie bez piłkarzy. Ogołocili go zwłaszcza Szwedzi

Piłka nożna Zaskakujący wybór selekcjonera. As z Ekstraklasy zastąpi słynnego Zlatana!

Aż trzynastu graczy Lecha Poznań różnych grup wiekowych zostało powołanych do swoich reprezentacji narodowych. Jest wśród nich aż trzech Szwedów! Szwecja będzie we wrześniu grała mecze grupy B Ligi Narodów przeciwko Serbii i Słowenii i na te spotkania powołani zostali Mikael Ishak, Jesper Karlström i Filip Dagerstål.

To szczególny moment zwłaszcza dla Mikaela Ishaka i Filipa Dagerståla. Wracają oni do kadry po przerwie. Dagerstål ostatni raz zagrał w niej w styczniu 2019 roku przeciwko Islandii, natomiast Ishak na grę w narodowych barwach czeka aż sześć lat. Jego ostatni występ to starcia z Estonią i Finlandią w styczniu 2016 roku. Szwed miał wtedy bramkę i asystę, a jednak w reprezentacji nie został. Ponoć do niej nie pasował.

Teraz wraca, a w Szwecji powstały o nim nawet przyśpiewki. Kibice liczą na jego skuteczność porównywalną do tej, jaką prezentuje w barwach Lecha. Nie tak dawno strzelił wszak dwa gole Villarreal CG, więc selekcjoner kadry szwedzkiej musiał na to zareagować.

Lech Poznań ogołocony z piłkarzy

Lech Poznań przez pewien czas będzie zmuszony trenować w ograniczonym składzie. Na zajęciach pozostanie w zasadzie tylko jeden środkowy obrońca - Antonio Milić.

- Może się zdarzyć, że będę miał na treningu 10 zawodników. Nie szkodzi, najwyżej zaprosimy więcej młodych graczy z akademii - mówi trener Lecha John van den Brom - Cieszę się z tych powołań, bo one są ważne dla piłkarzy i klubu. Pokazują, że idziemy w dobrym kierunku, że mamy dobrą formę się rozwijamy i jesteśmy zauważani. Bardziej mnie to cieszy niż martwi. Dla Ishaka czy Dagerståla to pierwsze powołania od lat, to ważne dla nich. A my na co dzień nie mamy aż tyle czasu, by popracować dłużej, teraz jest okazja,

