Lech Poznań

Macedończycy dołączyli do Banika Ostrawa, Dinamo Batumi i NŠ Mura, z którymi Lech Poznań miał już mecze poplanowane wcześniej. Obóz w Turcji rozpocznie się 11 stycznia i potrwa do 23 stycznia, a rywale są nieco słabsi niż ci, z którymi Kolejorz potykał się podczas poprzednich zgrupowań.



FK Shkupi to zespół powstały dopiero w 2012 roku po fuzji dwóch innych macedońskich klubów, występującego w pucharach Sloga Skopje oraz FC Albarsa. Po roku połączył się jeszcze z Korzo Prilep.



Po powrocie z Turcji poznaniacy zmierzą się jeszcze z Miedzią Legnica, a 6 lutego rozpoczną w Krakowie zmagania ligowe w tym roku - pojedynkiem z Cracovią. Bronią pozycji lidera i atakują tytuł mistrza Polski.





Sparingi Lecha Poznań tej zimy

15 stycznia - Lech Poznań - Banik Ostrawa (Czechy)

18 stycznia - Lech Poznań - KF Shkupi (Macedonia)

20 stycznia - Lech Poznań - Dinamo Batumi (Gruzja)

22 stycznia - Lech Poznań - NŠ Mura (Słowenia)

29 stycznia - Lech Poznań - Miedź Legnica

Sparingi Lecha Poznań z transmisjami w LechTV, mecz z Miedzią bez kibiców

"Mecze z Turcji planujemy pokazywać na antenie Lech TV" - podaje klub w swoim komunikacie, a słowo "planujemy" można traktować jako usprawiedliwienie ewentualnych problemów technicznych, które zdarzają się podczas obozów w Turcji.