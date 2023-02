Lech Poznań pożegna obrońców? Rebocho i Douglas walczą o kontrakty

Wszystko zależy od minut

I tu zaczynają się schody. Nie jest żadną tajemnicą, że w ostatnim czasie Portugalczyk nie był faworytem trenera van den Broma. I to do tego stopnia, że w spotkaniu z FK Bodø/Glimt Holender na lewej stronie wolał wystawić prawonożnego Alana Czerwińskiego. W tym sezonie 28-letni zawodnik zanotował co prawda 800 ligowych minut (w tym 90 w meczu z Zagłębiem Lubin), ale jeśli nie będzie grać regularnie, łączna liczba minut może być niewystarczająca do automatycznego przedłużenia umowy.