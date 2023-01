Lech wiązał z bramkarzem spore nadzieje. Nie poszedł drogą Modera, Jóźwiaka i innych

W tej sytuacji w klubowej kadrze było już za mało miejsca dla Miłosza Mleczko, który kilka lat temu grał w reprezentacji Polski do lat 18, 19 czy 20. Jesienią był już tylko w kadrze drugoligowych rezerw, ale wystąpił w zaledwie jednym spotkaniu z Hutnikiem Kraków. A z tym zawodnikiem też szefowie Lecha wiązali kiedyś przyszłość. Do Akademii Lecha trafił jako 15-latek, po zakończeniu rundy jesiennej w 2014 roku. Urodzony w Gorlicach zawodnik piłkarsko dorastał w Chorzowie, Lech "wyciągnął" go z drużyn młodzieżowych Ruchu. Jako 17-latek Mleczko był już włączony do kadry pierwszego zespołu "Kolejorza".