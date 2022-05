Lech Poznań potwierdza zaskakujący transfer. Media podają kolejne nazwiska

Bartosz Mrozek przechodzi do Stali Mielec w związku z kontuzjami, które odnieśli Rafał Strączek i Damian Primel.

Bartosz Mrozek - w Lechu Poznań debiut w Pucharze Polski, w Stali Mielec w Ekstraklasie?

Jak podaje poznański klub, "Stal zwróciła się do Lecha z zapytaniem o Mrozka, który rozwiąże jej kłopoty z obsadą w bramce do końca tych rozgrywek. Niedługo po ostatnim spotkaniu w PKO BP Ekstraklasie wychowanek Kolejorza powróci do stolicy Wielkopolski, by przygotowywać się z nim już do kolejnej kampanii." Wypożyczenie 22-letniego Bartosza Mrozka obowiązuje więc tylko na dwa ostatnie mecze. Stal Mielec zagra ze Śląskiem Wrocław u siebie i - w ostatniej kolejce - z Wisłą Płock na wyjeździe. Tak krótkie wypożyczenie to sytuacja rzadka, ale przypomnijmy, że wobec kontuzji bramkarzy, możliwe jest dokonywanie transferów poza tzw. oknem transferowym.

Bartosz Mrozek do pierwszego zespołu Lecha Poznań został włączony przed tym sezonem Ekstraklasy. Wystąpił w meczach Pucharu Polski - z Unią Skierniewice i z Garbarnią Kraków. W Ekstraklasie czeka jednak na debiut - wszystko wskazuje na to, że w Stali Mielec będzie mu on dany. "Ranking" bramkarzy Lecha w tym sezonie można nazwać skomplikowanym - "jedynką" najpierw był Mickey van der Hart, potem Filip Bednarek, a potem znów Holender. Z kolei o miano bramkarza nr 3 Bartosz Mrozek rywalizował z Miłoszem Mleczko. W drugoligowych rezerwach Lecha Poznań ostatnio regularnie bronił pierwszy z nich.

Bartosz Mrozek w 2018 roku został mistrzem Polski juniorów - w finale CLJ z Cracovią, obok niego wystąpili m.in. Jakub Kamiński, Filip Szymczak, Michał Skóraś i Mateusz Skrzypczak.



Transfery Lecha Poznań. Kto odejdzie po sezonie Ekstraklasy?

Wspominany Mateusz Skrzypczak, który w sumie ma na koncie sześć meczów w PKO Ekstraklasie (w tym jeden w tym sezonie), latem ma przejść do Jagiellonii Białystok. Informację o bardzo prawdopodobnym transferze zawodnika (ur. 2000) już wcześniej podali dziennikarze związani z Białymstokiem - Piotr Wołosik z "Przeglądu Sportowego" i Jakub Seweryn ze Sport.pl.

Również z Lecha Poznań do Jagiellonii Białystok może odejść Pedro Tiba. Portugalczyk, który w tym sezonie u trenera Macieja Skorży jest głównie rezerwowym, a wcześniej był liderem Lecha, według Tomasza Włodarczyka z serwisu Meczyki dostał propozycję z Jagiellonii. W transferze mogą jednak przeszkodzić wysokie wymagania finansowe Pedro Tiby - twierdzi dziennikarz.

Według tego samego źródła, bramkarzem Lecha Poznań może zostać 25-letni Patrick Pentz, zawodnik Austrii Wiedeń. Już jako 20-latek był on pierwszym bramkarzem swojego zespołu, występując m.in. w Lidze Europy przeciw AC Milan, HNK Rijeka i AEK Ateny.

