Adriel Ba Loua to piłkarz, który od dwóch lat występował w lidze czeskiej, najpierw w MFK Karvina, a teraz w Viktorii Pilzno. Czeski klub zakwalifikował się do czwartej rundy walki o Ligę Konferencji, w której ma zagrać z CSKA Sofia. Czesi pragnęli, aby Iworyjczyk pomógł im w walce o awans do fazy grupowej, ale wygląda na to, że przyjedzie on do Poznania już teraz. Po zawodnika wyruszyła delegacja Lecha i ma go przywieźć z Czech na testy. Potem pomoże Viktorii w walce o awans.





Lech Poznań ściąga Adriela Ba Louę

25-letni prawoskrzydłowy ma wypełnić lukę, jaką Lech na na bokach boiska. Nie udało mu się sprowadzić Carlosa Mane ani Luthera Singha, sięga więc po gracza z Wybrzeża Kości Słoniowej, który jest wychowankiem klubu ASEC Abidżan, czołowego w tym afrykańskim kraju i znanego także ze szkolenia młodzieży. To były triumfator afrykańskiej Ligi Mistrzów z 1998 roku.



Stąd Adriel Ba Loua trafił najpierw do OSC Lille, gdzie się nie przebił, a następnie do Vejle BK w lidze duńskiej. Ostatnie lata spędził w Czechach. Interesowały się nim już wcześniej inne polskie kluby, ale nie zdecydowały się go sprowadzić, gdyż Iworyjczyk ma nie być łatwy we współpracy.



Jeśli sprawy zostaną dopięte, zawodnik podpisze czteroletni kontrakt za rekordową w dziejach Lecha sumę 1,2 mln euro. Poza nim trafią tu jeszcze lewy obrońca i napastnik, którego trener Maciej Skorża oglądał już zaraz po kontuzji Arona Johannssona. Ma to być wypożyczenie.



