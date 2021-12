w ostatniej fazie instalacji całego systemu skills.lab - mówi Michał Kokotek, kierownik działu organizacji Akademii Lecha Poznań, w materiale zamieszczonym na klubowym kanale Youtube. Odbywają się testy techniczne symulatorów, z których Lech Poznań zamierza korzystać już niebawem i dzięki którym chce wydatnie podnieść jakość swego szkolenia.



Lech Poznań buduje Centrum Badawczo-Rozwojowe

Lech prowadzi teraz szkolenia dla osób, które w przyszłości będą zarządzały tym systemem. Potem do testów przystąpią zawodnicy i trenerzy. Stanie się to w ciągu najbliższych dwóch tygodni, a na początku 2022 roku obiekt będzie gotowy do użytku.





Centrum Badawczo-Rozwojowe we Wronkach to inwestycja warta 40 mln zł, a blisko połowę tych pieniędzy klub otrzymał od Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Symulator skill.alb ma pomóc w prowadzeniu treningów dla większej liczby adeptów piłki nożnej, niezależnie od boisk czy pogody. To jedno z najnowocześniejszych takich centrów w Europie.