Lech Poznań zapowiada, że kumulacja rocznicowych obchodów przypadnie na pierwszą połowę 2022 roku, ale już teraz zaprezentował herb na stulecie. Jego autorem jest Jakub Malicki, który projektował również herb na 90. urodziny klubu.



Lech Poznań zaczyna odsłaniać karty przed 100. urodzinami

"Tak jak zwykle na początku lipca otwiera się okienko transferowe, co jest wyraźnym sygnałem do rozpoczęcia nowych rozgrywek, tak my również wkraczamy w sezon świętowania urodzin klubu. Już teraz zaczynamy odsłaniać karty. Na początek - prezentujemy specjalną identyfikację rocznicową, czyli rocznicowy herb oraz okolicznościowe rocznicowe znaki graficzne" - napisał Lech Poznań w swoim komunikacie.

- Od teraz rocznicowy herb oraz okolicznościowe rocznicowe znaki graficzne będą nam towarzyszyły na wszystkich naszych kontach w mediach społecznościowych, widoczne będą także podczas transmisji z naszych meczów i przy wszystkich innych publikacjach - mówi Wojciech Terpiłowski, szef działu marketingu wizerunkowego Kolejorza.

Jakub Malicki - ceniony autor herbów klubów sportowych

Autorem herbu na stulecie Lecha Poznań jest Jakub Malicki, który projektował również herb na 90. urodziny klubu. - Na początku wyrysowałem logotyp Kolejorz, w którym zawarłem liczbę 100. Zwięzłe liternictwo o mocnym charakterze zestawiłem z eleganckim logotypem, który został umieszczony również w kompozycji z tarczą herbową. Wpleciony w napis symbol nieskończoności nawiązuje do nieśmiertelność klubu, który kilkakrotnie w przeszłości był poddawany transformacjom, lecz od przeszło 64 lat nie zatracił swoich wyróżników: nazwy i niebiesko-białych barw - tłumaczy Jakub Malicki.

Odświeżone herby historyczne Jakub Malicki stworzył m.in. dla Odry Wodzisław, Odry Opole, Sandecji Nowy Sącz czy koszykarskiego Śląska Wrocław. Więcej jego projektów można znaleźć na stronie polskielogo.net.



Lech Poznań: Harmonogram obchodów stulecia na przełomie roku

Lech Poznań na przełomie roku 2021 i 2022 roku ma przedstawić szczegółową listę obchodów z konkretnymi datami. "Dotyczyć one będą nie tylko wydarzeń związanych z naszym domem, czyli stadionem przy Bułgarskiej, ale także innymi miejscami w Poznaniu" - czytamy w komunikacie klubu.

BN



Zdjęcie Lech Poznań zaprezentował herb na stulecie / Lech Poznań / materiały prasowe