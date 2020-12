W środę rozegrano zaległe spotkanie 5. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Lech Poznań na własnym boisku podejmował Pogoń Szczecin. Gospodarze przegrali spotkanie 0-4 (0-3). Nieprawdopodobne rzeczy działy się w końcówce pierwszej połowy, a odpowiedzialni byli za nie sędziowie tego spotkania - analizuje ekspert sędziowski Interii, Łukasz Rogowski.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Serie A. Inter Mediolan – SSC Napoli 1-0. Skrót meczu (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). wideo Eleven Sports

W 44. minucie sędzia Jarosław Przybył zastosował korzyść za faul na Luce Zahoviciu (Pogoń) i pozwolił dokończyć akcję, która zakończyła się niecelnym strzałem. Arbiter prawidłowo wówczas ukarał żółtą kartką faulującego Djorje Crnomarkovicia. Kartka wynikała z tego, że obrońca Lecha sfaulował napastnika "Portowców" w momencie realnej szansy na zdobycie bramki, co karane jest wykluczeniem. Zawodnik Pogoni jednak zdążył zagrać piłkę do współpartnera, a sędzia podyktował korzyść. W takiej sytuacji kartkę należy "obniżyć" o jeden stopień.

Reklama

Wydawało się już, że sytuacja się zakończyła, jednak Jarosław Przybył poszedł do swojego asystenta Michała Obukowicza. Arbitrzy prawdopodobnie ustalili, że zaistniał spalony, a zatem nie można było zastosować korzyści i w efekcie powrócono do faulu na Zahoviciu. W związku z tym sędzia powinien odwołać żółtą kartkę i pokazać czerwoną dla faulującego. Jakby tego było mało, do akcji wkroczył VAR, za który odpowiedzialni byli Krzysztof Jakubik i Arkadiusz Wójcik. Arbiter główny po obejrzeniu powtórki zdecydował się na kolejną zmianę decyzji - zaordynował rzut bramkowy i utrzymał żółtą kartkę.

Tego jeszcze nie widziałeś! Sprawdź nowy Serwis Sportowy Interii! Wejdź na sport.interia.pl!

Dlaczego tak się ostatecznie stało? Jak udało się nam ustalić, arbitrzy uznali, że faulowany Zahović zagrał piłkę do współpartnera, który był na pozycji spalonej. Okazało się jednak, że piłkarz Pogoni nie dotknął piłki, a zatem nie mogło być mowy o spalonym. W związku z tym decyzja o podyktowaniu rzutu od bramki i podtrzymaniu żółtej kartki jest prawidłowa. Sędziowie wrócili zatem do pierwotnego rozstrzygnięcia tej akcji. Szkoda tylko, że w czasie meczu nie wytłumaczyli oni swojej decyzji. Nikt niestety nie wiedział o co chodzi.

Wspomnianą sytuację możesz zobaczyć TUTAJ - kliknij

Zdjęcie Sytuacja, w której Crnomarković starł się z Zahoviciem /

Druga sytuacja, w której błąd popełnili arbitrzy miała miejsce zaledwie kilka chwil później. Była to już trzecia minuta doliczonego czasu gry pierwszej połowy. Sebastian Kowalczyk wbiegł w pole karne Lecha, gdzie starł się z Djordje Crnomarkoviciem. Sędzia Przybył podyktował rzut karny. Niestety, jak widać na powtórkach, faulu nie było. Obrońca "Kolejorza" czysto wybił piłkę napastnikowi Pogoni. Dlaczego w tej sytuacji nie zainterweniowali arbitrzy VAR? Pytanie za pewne pozostanie bez odpowiedzi.

Sytuacja do obejrzenia TUTAJ - kliknij

Zdjęcie W tej sytuacji podytkowany został rzut karny /

Niestety, ale możliwe, że chwila nieuwagi czy rozluźnienia spowodowała, że końcówka meczu totalnie nie poszła po myśli arbitrów. Trudno zrozumieć, dlaczego VAR nie interweniował przy rzucie karnym dla Pogoni i dlaczego przy pierwszej sytuacji wyszło jak wyszło...

Łukasz Rogowski