Lech Poznań doznał najdotkliwszej porażki na swoim stadionie od 16 lat, do tego prawdopodobnie stracił dwóch kolejnych zawodników. - Czarny dzień od początku do końca - mówił trener Dariusz Żuraw.

Najpierw do klubu dotarła informacja, że w szpitalu zmarł po ciężkiej chorobie Eugeniusz Głoziński. Człowiek-legenda w Lechu - zaczynał tu grać jako nastolatek, raz wystąpił w Ekstraklasie, a po zakończeniu kariery został w nim pracownikiem. Odpowiadał za sprzęt, wzbudzał u piłkarzy tak respekt, jak i sympatię. U wszystkich, także największych gwiazd.

Piłkarze Lecha i Pogoni przed spotkaniem oddali cześć "Panu Geniowi" minutą ciszy, a później "Portowcy" zdemolowali Lecha. Tak wysoko, aż 0-4, "Kolejorz" nie przegrał przy Bułgarskiej od sierpnia 2004 roku, gdy uległ Amice Wronki. Oba spotkania łączy osoba Dariusza Dudki - wtedy obrońcy Amiki, dziś drugiego trenera Lecha.

- To był czarny dzień, od początku do końca. Od informacji o śmierci pana Genia, przez mecz, kontuzje i inne rzeczy - mówił załamany trener Lecha Dariusz Żuraw.



Do tego spotkania Lech przystąpił m.in. bez Niki Kaczarawy, Michała Skórasia, Jana Sykory i Lubomira Szatki. Słowak był na ławce rezerwowych, ale gdy kontuzji doznał Thomas Rogne, do gry wszedł słabszy piłkarsko Tomasz Dejewski. Szatka być może zagra w sobotę przeciwko Wiśle.

Jakby tego było mało - Rogne wypadnie z gry na dłuższy czas - pod koniec pierwszej połowy za udo trzymał się Mikael Ishak. Najlepszy snajper Lecha prawdopodobnie też doznał kontuzji mięśniowej - na drugą połowę już nie wyszedł.

- Dziś nie wychodziło nam kompletnie nic. Pogoń była lepsza, choć nie chcę mówić, że pod każdym względem, ale na pewno bardziej wierząca, zdeterminowana i agresywna. U nas było widać, że głowy nie są tu, gdzie być powinny. Musimy to przełknąć, mamy jeszcze jeden mecz i trzeba się pozbierać. A później myśleć, co dalej - powiedział Żuraw.

Andrzej Grupa

Zdjęcie Dariusz Żuraw podczas meczu Lecha z Pogonią / Jakub Kaczmarczyk / PAP

