Tym samym frekwencja sięgała tych z lat osiemdziesiątych, kiedy to mecze z Athletic Bilbao czy F C Barcelona oglądały tłumy trudne do oszacowania. Nie mieliśmy wtedy krzesełek, ale ławki i można było wcisnąć więcej kibiców.

Na czwartkowy mecz z Djurgaardens IF Sztokholm poznański klub sprzedał już niemal wszystkie bilety. Zostało ostatnie 1500 sztuk na górnych piętrach Kotła, w którym zasiadają najbardziej zażarci fani Lecha. I one mogą się rozejść do czwartku, zatem wiele wskazuje na to, że po raz pierwszy od ponad 12 lat mecz Lecha w europejskich pucharach obejrzy komplet widzów.