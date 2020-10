Wiceprezes Lecha Poznań Piotr Rutkowski był - podobnie jak prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek - gościem niedzielnego wydania programu "Cafe Futbol" na antenie Polsatu Sport. Włodarz "Kolejorza" zdradził, że klub odrzucił opiewającą na 10 mln euro ofertę za jednego z piłkarzy. Tak wysoka opłata transferowa stanowiłaby rekord PKO Ekstraklasy.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Piotr Rutkowski: W tym okienku transferowym nikogo już nie sprzedamy (POLSAT SPORT). Wideo Polsat Sport

Przed kilkoma dniami Lech świętował awans do fazy grupowej Ligi Europy, w której zmierzy się z: Benficą, Standardem Liege oraz prowadzoną przez Stevena Gerrarda ekipą Glasgow Rangers .

Reklama

Prezes Zbigniew Boniek zapytał Piotra Rutkowskiego, czy klub jest gotów sprzedać swoje największe gwiazdy przed występem w europejskich pucharach. Odpowiedź wiceprezesa "Kolejorza" była jednak jednoznaczna - poznańska ekipa nie tylko nie zamierza sprzedać żadnego zawodnika w ostatnich godzinach okienka transferowego, lecz zdążyła już nawet odrzucić niezwykle lukratywną ofertę.

- W ostatnich dniach tego okienka transferowego zderzyliśmy się z tym, że dostaliśmy oferty "last minute" sięgające 10 mln euro. To są bardzo trudne momenty, w których trzeba zastanowić się, jaka oferta jest do odrzucenia, a jaka nie. Chciałbym uspokoić wszystkich, że na pewno w tym oknie transferowym nikogo już nie sprzedamy. Chcemy ten zespół utrzymać przynajmniej do stycznia lub do lata. Twierdzimy, że ci chłopcy mają przed sobą bardzo ważną i fajną przygodę. Jesteśmy na początku tego sezonu. Możemy jeszcze dużo osiągnąć i szkoda byłoby w tym momencie oddawać zawodników, nawet za takie kwoty, które są po prostu - także dla nas - bardzo wysokie - zdradził Rutkowski.



Transfer wychodzący za 10 mln euro stanowiłby ekstraklasowy rekord. Do tej pory najdrożej sprzedanym piłkarzem z polskiej ligi jest były golkiper Legii Warszawa Radosław Majecki, który trafił do AS Monaco za 7 mln euro.

Piłkarzem, którego dotyczyła lukratywna oferta był najprawdopodobniej Jakub Moder. Tak uważa prowadzący "Cafe Futbol" Bożydar Iwanow.