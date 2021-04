Lech Poznań zwolnił trenera Dariusza Żurawia po dwóch latach jego pracy w roli trenera pierwszego zespołu. Szkoleniowcowi za współpracę podziękowało publicznie na Instagramie trzech zawodników.

Szalę w sprawie zwolnienia Dariusza Żurawia z Lecha Poznań przechyliła porażka 1-2 z Cracovią. Klub w swoim komunikacie o rozstaniu z Dariuszem Żurawiem życzył mu wszystkiego najlepszego w karierze trenerskiej: "Dziękujemy trenerowi za wielkie zaangażowanie i pracę jaką wykonał przez dwa lata, za piękną europejską przygodę, szczerze życzymy mu powodzenia w dalszej pracy szkoleniowej".





Lech Poznań. Podziękowania piłkarzy dla trenera Dariusza Żurawia

Zdecydowana większość piłkarzy Lecha Poznań prowadzi konto na Instagramie. Trenerowi za współpracę podziękowało publicznie trzech piłkarzy - dwóch z obecnej kadry Lecha i jeden były już gracz Kolejorza.



"Dziękuję Trenerze za danie mi szansy. Zawsze będę wdzięczny. Życzę powodzenia w dalszej karierze" - napisał Jakub Kamiński, który zadebiutował u Dariusza Żurawia najpierw w rezerwach Lecha Poznań (w marcu 2019 r., krótko przed tym, gdy trener zastąpił Adama Nawałkę), a potem w pierwszym zespole (we wrześniu 2019 r.).

Tymoteusz Puchacz napisał z kolei: "Dziękuję za zaufanie, wiarę i naukę. Powodzenia w dalszej karierze, Panie Trenerze". Według ostatnich informacji, Tymoteusz Puchacz po tym sezonie ma odejść z Lecha Poznań do Unionu Berlin.



Trenerowi Dariuszowi Żurawiowi podziękował też Kamil Jóźwiak. To właśnie Dariusz Żuraw zdecydowanie postawił na Kamila Jóźwiaka, uczynił z niego jednego z liderów Lecha Poznań. "Dziękuję za wszystko, co dla mnie zrobiłeś trenerze. Duży szacunek" - napisał reprezentant Polski, który z Lecha Poznań odszedł do angielskiego Derby County.





Lech Poznań - Legia Warszawa - transmisja tv i internetowa

Nowym trenerem Lecha Poznań ma zostać Maciej Skorża, ale wciąż nie wiadomo, czy poprowadzi on zespół w najbliższym meczu z Legią Warszawa. Spotkanie Lech Poznań - Legia Warszawa w niedzielę 11 kwietnia o godz. 17.30. Transmisja telewizyjna w TVP 1, TVP Sport oraz Canal Plus, darmowa transmisja internetowa na sport.tvp.pl.



