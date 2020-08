Pedro Tiba związał się dłuższym kontraktem z Lechem Poznań. Portugalski pomocnik podpisał kontrakt do 30 czerwca 2022 roku z opcją przedłużenia o kolejny rok.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Puchar Polski. Lech Poznań - Lechia Gdańsk 1-1 - rzuty karne. Wideo INTERIA.TV

Kibice "Kolejorza" z pewnością będą zadowoleni informacją, że lider środka pola zostanie w drużynie na kolejny rok.



- Zakochałem się w tym klubie od pierwszych dni, dlatego uważam, że ta decyzja była z obu stron logiczna, bo tworzymy z Lechem zgodne małżeństwo. Nigdy nawet nie myślałem o tym, żeby opuścić ten klub, dlatego chciałem tu zostać, dalej dawać z siebie wszystko i grać jak najlepiej - powiedział Tiba dla oficjalnej strony Lecha Poznań.

Reklama

Nowa umowa Portugalczyka będzie obowiązywała do 30 czerwca 2022 roku i zawiera opcję przedłużenia o kolejny rok.



Środkowy pomocnik trafił do Lecha latem 2018 roku z portugalskiego Sportingu Braga. Od tamtej pory rozegrał 76 spotkań dla poznańskiej drużyny, zdobył sześć bramek i zanotował 12 asyst.



- Pedro jest kluczową postacią naszej drużyny, dlatego bardzo zależało nam na przedłużeniu jego kontraktu. Tiba dzięki tylu latom spędzonym na hiszpańskich czy portugalskich boiskach pomaga naszym wychowankom wchodzącym do pierwszej drużyny. Było to dobrze widać już w poprzednim sezonie, kiedy w zespole bardzo dobrze wyglądało połączenie doświadczenia z młodością - powiedział dyrektor sportowy Lecha Poznań, Tomasz Rząsa.

Zdjęcie Pedro Tiba / Paweł Jaskółka / East News

WG