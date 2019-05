Kolejna niewesoła informacja dla trenera Lecha Poznań Dariusza Żurawia – do końca sezonu w jego zespole nie będzie mógł zagrać kapitan zespołu Pedro Tiba. Portugalczyk musi przejść zabieg artroskopii kolana.

Zdjęcie Pedro Tiba w meczu z Zagłębiem Lubin /Fot. Maciej Figielek /Newspix

Po spotkaniu z Zagłębiem Lubin Żuraw narzekał, że z powodu kontuzji i kartek nie mógł wystawić aż dziesięciu zawodników. Niektórzy z nich wrócą do kadry meczowej na kolejne spotkanie z Cracovią, bo pauzy kończą się Maciejowi Makuszewskiemu i Rafałowi Janickiemu, zaś z zespołem powinni wznowić treningi Christian Gytkjaer oraz być może Joao Amaral i Timur Żamaletdinow. Brak Pedro Tiby to jednak największe z możliwych osłabień - Portugalczyk jest mózgiem i sercem drużyny.

- Pedro doznał urazu mechanicznego, a po meczu z Zagłębiem ból był już tak duży, że zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie zabiegu artroskopii kolana - mówi szef sztabu medycznego Lecha prof. Krzysztof Pawlaczyk. - Plan jest taki, by Pedro był gotowy do wznowienia treningów na początku letniego okresu przygotowawczego - dodaje Pawlaczyk. Zwykle przerwa po takim zabiegu trwa około czterech do sześciu tygodniu - pod koniec czerwca 30-letni pomocnik powinien już trenować.

Lech kupił Tibę rok temu z portugalskiego Chavez. Zawodnik wystąpił w 40 spotkaniach w lidze i pucharach, a nie grał tylko wtedy, gdy pauzował za żółte kartki - w meczu z KRC Genk w Belgii oraz przeciwko Arce Gdynia. W Ekstraklasie zdobył dotąd cztery bramki.

Lech wciąż walczy o prawo gry w europejskich pucharach, a do rozegrania pozostały mu jeszcze wyjazdowe spotkania z Cracovią i Piastem Gliwice oraz domowe z Lechią Gdańsk.

Andrzej Grupa

