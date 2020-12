Od kilku tygodni media informowały o negocjacjach Lecha Poznań i Banika Ostrawa w sprawie Patrizio Stronatiego, który już zimą miałby wzmocnić blok obronny "Kolejorza". Jak ustaliła Interia, na Bułgarskiej zapadła już decyzja, że czeski stoper w Lechu nie zagra. Decydujące nie były wcale pieniądze.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Lech Poznań - Pogoń Szczecin 0-4. Kontrowersje w zaległym meczu 5. kolejki PKO Ekstraklasy. Wideo INTERIA.TV

Od miesięcy Lech Poznań poszukuje środkowego obrońcy. Trener Dariusz Żuraw ma obecnie do dyspozycji tylko Ľubomíra Šatkę, Đorđe Crnomarkovicia i Thomasa Rogne. Poznaniacy intensywnie pracują więc na transferowym rynku. Wśród piłkarzy łączonych z klubem po raz kolejny pojawiło się nazwisko Patrizio Stronatiego, obrońcy Banika Ostrawa, którym Lech interesował się w 2019 roku.

Reklama

Mający włoskie korzenie Stronati to podstawowy stoper Banika, który w lidze zajmuje obecnie szóste miejsce. W tym sezonie 26-latek pojawił się na murawie sześciokrotnie, raz będąc kapitanem. W Ostrawie gra od 2018 roku. W przeszłości kilkukrotnie był powoływany na zgrupowania reprezentacji Czech, choć nigdy nie zaliczył w niej debiutu. Serwis Transfermarkt.de wycenia go na milion euro.

Poznaniacy obserwowali Stronatiego od dawna. Jeszcze rok temu Czech znajdował się na pierwszym miejscu listy życzeń Kolejorza. Jednak jak ustaliła Interia, kilka dni temu zapadła decyzja o zamknięciu tego tematu. Przed tygodniem na meczu z Bohemiansem Praga piłkarza oglądali dwaj skauci Lecha. I właśnie po analizie tego spotkania ostatecznie zdecydowano, że Stronati na Bułgarską nie trafi.

Zobacz Sport Interia w nowej odsłonie!

Sprawdź!

Kłopotem mierzącego 192 cm wzrostu stopera okazał się przede wszystkim brak mobilności. - Obecnie potrzebujemy zawodnika o nieco innym profilu, bliższego raczej Šatce - usłyszeliśmy w Lechu.

Udało nam się potwierdzić, że kłopotem nie była cena. Jak informował Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl, szefowie czeskiego klubu oczekują za swojego obrońcę 600-700 tys. euro. Rok temu poznaniacy oferowali jeszcze więcej, bo 800 tys. euro. Tyle oczekiwał właściciel Banika Václav Brabec. Gdy Lech złożył ofertę, Brabec niespodziewanie zażądał miliona euro. Lech był w stanie zapłacić nawet tyle, ale w Poznaniu nie chciano licytować bez końca i temat odłożono w czasie. Ten nie zadziałał korzystnie dla samego Stronatiego, który najpierw zmagał się z urazem pleców, a następnie zanotował spadek formy.

Jeśli więc nie Stronati, to kto trafi do Poznania? Kolejorz szuka głównie poza granicami Polski. Niemal na pewno w Lechu nie zagrają młodzi Polacy Jakub Kiwior z Žiliny i Kamil Piątkowski z Rakowa Częstochowa. W obu przypadkach barierą nie do przebicia są finansowe oczekiwania Žiliny i Rakowa.

Sebastian Staszewski, Interia

Zdjęcie Patrizio Stronati / AFP

-----------------------------------------------

Samochód 20-lecia na 20-lecie Interii!

ZAGŁOSUJ i wygraj ponad 20 000 złotych - kliknij

Zapraszamy do udziału w 5. edycji plebiscytu MotoAs. Wyjątkowej, bo związanej z 20-leciem Interii. Z tej okazji przedstawiamy 20 modeli samochodów, które budzą emocje, zachwycają swoim wyglądem oraz osiągami. Imponujący rozwój technologii nierzadko wprawia w zdumienie, a legendarne modele wzbudzają sentyment.