Korespondencja z Azerbejdżanu

Superpuchar Polski był mecze, w którym Lech Poznań wystawił mocno rezerwowy skład. Zrobił to świadomie, właśnie z myślą o rewanżowym starciu z Karabachem Agdam. Po pierwszym meczu Lech ma wygraną 1-0, jest na dobrej drodze, by awansować w starciu z wyżej notowanym przeciwnikiem.

Mimo specyficznego podejścia do Superpucharu, który został położony na ołtarzu ofiarnym przed Ligą Mistrzów, Lech i tak nie uniknął strat. Wypadło z gry trzech istotnych zawodników - Dani Ramirez, Adriel Ba Loua oraz nowo pozyskany Afonso Sousa, który miał wydatnie pomóc w walce o Ligę Mistrzów.

- To są drobne urazy - mówi trener Lecha John van Brom. A jednak całą trójkę zostawił w Poznaniu. Mistrzowie Polski poradzą sobie bez nich. - Mamy dość zawodników - uważa jednak Holender.

Lech Poznań znowu zaskoczy taktyką Karabach?

John van den Brom zaskoczył w pierwszym spotkaniu i rywali, i samych kibiców Kolejorza czy dziennikarzy. Zagrał dość defensywnie, oddając piłkę rywalom, a jednak przyniosło to dobry skutek. Pytany o to, czy tak zrobi w rewanżu, nie wyklucza. - Będą takie fragmenty meczu, w których rywal będzie częściej przy piłce - zapowiedział.

A kiedy zapytano go o znakomity dorobek Karabachu Agdam z zespołami polskimi (nie odpadł z żadnym, ani z Piastem Gliwice, ani Wisłą Kraków, ani Legią Warszawa i Lech jest pierwszym, który w ogóle z nim wygrał), odrzekł: - Ja za przeszłość nie odpowiadam, więc mi nie ciąży. Skoro rzeczywiście Karabach nigdy nie odpadł z polskim klubem, to jest dobra okazja, by stało się to po raz pierwszy.

Dla równowagi warto dodać, że Lech nigdy z kolei nie odpadł z klubem z Azerbejdżanu, a gra z reprezentantem z tego kraju już po raz czwarty.

- Liga Mistrzów to niezwykle prestiżowe rozgrywki. Po to tu jesteśmy, po to siedzimy to razem, by tego dokonać. Dla mnie osobiście to niezwykle ważny mecz, ale mniejsza o mnie, to niezwykle ważny mecz dla piłkarzy Lecha. To dla nich ogromna szansa, by się pokazać w Europie. By wszyscy mówili o nich i o klubie - dodał holenderski szkoleniowiec.

Karabach Agdam - Lech Poznań. Kiedy mecz?

Lech Poznań zmierzy się z Karabachem Agdam w Baku we wtorek o godz. 18 na stadionie im. Tofika Bachramowa. Transmisja w TVP Sport. W pierwszym meczu w Poznaniu wygrał 1-0.

