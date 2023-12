"Do Kolejorza utytułowany polski szkoleniowiec przyszedł 1 stycznia 1980 i doprowadził do pierwszych wielkich sukcesów. Dwa lata później "niebiesko-biali" świętowali Puchar Polski po pokonaniu w finale we Wrocławiu Pogoni Szczecin 1:0. Po roku poznaniacy wywalczyli premierowe mistrzostwo kraju, a w 1984 zanotowali jedyny w historii dublet - byli najlepsi zarówno w lidze, jak i krajowym pucharze"

~ czytamy na oficjalnej stronie internetowej poznaniaków