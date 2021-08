Mecz Lecha z Cracovią były w ostatnich latach tym, co często nazywa się "spotkaniami dla koneserów". Zwykle nudne, z broniącą się głęboko drużyną z Krakowa, która jednak potrafiła z Poznania wywozić punkty. Tym razem nie dała rady, bo jej dyspozycja byłą po prostu fatalna.

Spalone gole Lecha Poznań - to już czwarty

Lech rozkręcał się dość spokojnie, ale gdy już po kwadransie wszedł na wyższe obroty, w polu karnym Cracovii coś zaczęło się dziać. Akcje lechitów były często efektowne, na jeden kontakt, z przepuszczeniami piłki i zmianami stron. Brakowało jednak wykończenia. Jako pierwszy szansę dostał w 15. minucie Michał Skóraś, ale tak koślawo uderzył, że piłka ledwie doleciała do Karola Niemczyckiego. 22-latek wrócił do składu "Pasów" i w pierwszej połowie spisywał się naprawdę nieźle. Tego samego nie można powiedzieć o jego kolegach z pola, którzy byli całkowicie pasywni. Jedno szybkie i efektowne rozegranie rzutu wolnego, po którym niecelnie strzelał Florian Loshaj, to zdecydowanie za mało. Poza tym Cracovia głównie się broniła i przeszkadzała.

Lech za to próbował, choć też często robił to trochę nieporadnie. Nie mógł wstrzelić się Mikael Ishak, który dwa razy nie trafił w piłkę świetnie dograną mu przez kolegów. Po tym drugim kiksie do piłki dopadł jeszcze Alan Czerwiński, zagrał z powrotem do Szweda, który huknął z woleja pod poprzeczkę. Ishak cieszył się z gola, spiker zdążył powiedzieć, że jest 1-0, a sędzia Sylwestrzak po minucie oczekiwania ogłosił, że podający do Ishaka Czerwiński był za rywalami na pozycji spalonej. Lech ma pecha w tym elemencie - po ofsajdach anulowano przecież trafienia Salamona i Ishaka w meczu z Radomiakiem, a później trafienie Kamińskiego w Zabrzu. To już czwarty taki przypadek, choć mamy dopiero trzecią kolejkę!

Lech - Cracovia. Szybki strzał po przerwie

Z upływem czasu przewaga Lecha rosła, ale coraz częściej poznaniacy szukali szczęścia w uderzeniach z dystansu. Próbował głównie Joao Amaral. Portugalski pomocnik znów był bardzo aktywny, ale tak samo często i chaotyczny. W 35. minucie ładnie z powietrza strzelił Ishak, tyle że trafił w stojącego na piątym metrze Amarala. Portugalczyk dobijał jeszcze z bliska i trafił w rzucającego się Niemczyckiego.

To 0-0 po pierwszej połowie mogło kibiców Lecha niepokoić, bo już nie raz "Kolejorz" grał po przerwie trochę spętany takim niekorzystnym dla siebie wynikiem. Cztery razy w tym roku remisował 0-0 przy Bułgarskiej, ostatnio choćby z Radomiakiem. Teraz jednak sytuacja szybko się odwróciła. Już w pierwszej akcji po przerwie gospodarze wywalczyli rzut rożny, dopiero drugi w całym spotkaniu. Barry Douglas źle wrzucił piłkę - wyleciała ona na 30 metr. Po chwili wróciła jednak przed pole karne, a tam sprawy w swoje ręce wzięli... środki obrońcy Lecha. Satka odegrał krótko do Salamona, ten nieco przesunął sobie piłkę w kierunku środka, a później huknął niczym z armaty pod poprzeczkę. Piłka leciała w sam środek bramki, ale Niemczycki trochę źle interweniował.

Lech - Cracovia 2-0 i koniec emocji

W tej sytuacji Cracovia powinna więc przejść do ataku, podejść wyżej pressingiem. Nic takiego jednak nie nastąpiło, mimo trzech zmian w przerwie, których dokonał Michał Probierz. "Pasy" nadal grały fatalnie - w pierwszej połowie goście oddali dwa niecelne strzały, po zmianie stron też nie potrafili zmusić do wysiłku Mickeya van der Harta. A Lech po kilku minutach definitywnie rozstrzygnął sprawę, gdy Jakub Kamiński zdecydował się na strzał z lewej strony pola karnego, piłka odbiła się od nogi Mathiasa Rasmussena i przelobowała Niemczyckiego. Mecz właściwie się skończył - Lech w pełni go kontrolował, Cracovia była bezradna. Gospodarze mieli jeszcze kilka okazji bramkowych, ale oszczędzili już słabych rywali.

Andrzej Grupa, Poznań

Lech Poznań - Cracovia 2-0 (0-0)

Bramki: 1-0 Salamon 47., 2-0 Kamiński 54.

Lech: van der Hart - Czerwiński, Salamon, Satka, Douglas Ż - Skóraś (74. Sykora), Karlstroem (80. Kwekweskiri), Tiba (69. Murawski), Amaral (69. Ramirez), Kamiński (80. Marchwiński) - Ishak Ż.

Cracovia: Niemczycki - Rapa, Rodin, Jugas, Hanca - Siplak (86. Pestka), Loshaj (78. Knap), Lusiusz (46. Rasmussen), van Amersfoort Ż, Zaucha (46. Ogorzały) - Balaj (46. Alvarez).

Sędzia: Dariusz Sylwestrzak (Wrocław).