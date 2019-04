Zapowiadana rewolucja w Lechu Poznań staje się faktem. "Kolejorz" poinformował dziś oficjalnie, że po sezonie klub opuści co najmniej 10 zawodników.

- Możemy już oficjalnie zakomunikować, że klub po sezonie opuści dziesięciu zawodników, a to może nie być koniec. Nie mamy wątpliwości, że kadra pierwszej drużyny musi zostać istotnie zmieniona i odmłodzona. W tym właśnie kierunku będziemy działać - powiedział Piotr Rutkowski, wiceprezes klubu odpowiedzialny za sprawy sportowe, cytowany na stronie oficjalnej Lecha.

Klub poinformował, że decyzją zarządu i dyrektora sportowego nie zostaną przedłużone wygasające 30 czerwca tego roku kontrakty z: Matuszem Putnockym, Jasminem Buriciem, Marcinem Wasielewskim, Nikolą Vujadinoviciem, Maciejem Gajosem oraz Łukaszem Trałką.

Po okresie wypożyczenia do swoich klubów wrócą Rafał Janicki, Vernon De Marco i Dimitris Goutas. Wolną rękę w poszukiwaniu nowego pracodawcy otrzymał Mihai Radut.

- Nie komentowaliśmy w ostatnim czasie doniesień prasowych, ale decyzje zapadły już na początku roku. Poprzedni sztab szkoleniowy z trenerem Adamem Nawałką na czele poprosił nas bowiem, żeby wstrzymać się z komunikowaniem naszych postanowień. Nie uzależnialiśmy jednak kroków kadrowych od wyjaśnienia sytuacji w ligowej tabeli. Takie same byłyby zarówno gdybyśmy byli w czołówce, jak i po wypadnięciu z pierwszej ósemki - wyjaśnił Rutkowski.

- Po pierwsze, doszliśmy bowiem do wniosku, że średnia wieku drużyny jest zbyt wysoka i potrzebne są poważne zmiany oraz odmłodzenie, w tym kierunku będziemy działać. Po drugie i najważniejsze, uznaliśmy że obecna ekipa jest po przejściach i ma na koncie tyle przegranych, zwłaszcza w kluczowych momentach ostatnich sezonów, że najwyższa pora wpuścić jak najwięcej świeżej krwi do naszej szatni. Graczom, którzy przez tyle lat reprezentowali niebiesko-białe barwy, życzymy powodzenia w dalszej karierze piłkarskiej - dodał Rutkowski.

Piłkarze zostali już poinformowani przez szefostwo klubu o decyzjach.

Poznański klub może opuścić więcej niż 10 piłkarzy. - Klub mogą opuścić Darko Jevtić oraz Robert Gumny, bo jest spore zainteresowanie tymi graczami na rynku. Zwłaszcza "Guma" stanowi "łakomy kąsek" dla klubów z topowych lig europejskich - powiedział Rutkowski.

- Chcemy bardzo zatrzymać Christiana Gytkjaera, ale wiemy, że będzie to bardzo trudne zadanie, ponieważ ma kolejny dobry sezon, strzelił niedawno gola dla reprezentacji Danii i jasne, że budzi spore zainteresowanie klubów z lig, które oferują piłkarzom znacznie wyższe zarobki niż polska ekstraklasa - wyjaśnił wiceprezes klubu.

- Końcówka obecnego sezonu to już początek przebudowy i przygotowanie pod to, co będzie działo się w kolejnym. Na pewno w ostatnich kolejkach na boisku zobaczymy kilku młodych zawodników, którzy czekają na swoją szansę w pierwszym zespole i wkrótce mogą być ważnymi elementami pierwszej drużyny - podsumował Rutkowski.

Kiepsko spisujący się w tym sezonie Lech z trudem utrzymał miejsce w górnej ósemce i zaczyna walkę w grupie mistrzowskiej na ósmej pozycji.

