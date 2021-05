Gol Siergieja Kriwca dał rezerwom Lecha Poznań nie tylko wygraną z drugim zespołem Śląska Wrocław, ale i wyjście ze strefy spadku drugiej ligi.

Sytuacja rezerw Lecha Poznań przed tym meczem była fatalna. Od tygodni znajdowały się one w strefie spadku z drugiej ligi, obejmującej trzy ostatnie zespoły. Ostatni raz wygrały 10 kwietnia, 3-1 z Olimpią Grudziądz. Od tamtej pory rozegrały pięć meczów bez zwycięstwa, z czego trzy ostatnie zakończyły się remisami. A przecież rywalami były ekipy sąsiadujące z Kolejorzem w tabeli.



Teraz Lecha czekało bardzo trudne zadanie, bo zmierzył się na wyjeździe z rezerwami Śląska Wrocław - drugimi w dziejach rezerwami, które awansowały do drugiej ligi; pierwszymi był zespół poznański. Lech przetarł szlak, ale dzisiaj to drugi zespół Śląska jest o wiele wyżej notowany - on znajduje się blisko strefy barażowej i czołówki tabeli, a nie strefy spadku. Wrocławski klub nie ma najmniejszych problemów z utrzymaniem w drugiej lidze swoich rezerw, a Lech owszem.



Tym razem Lech jednak wygrał - po raz pierwszy od miesiąca i w najbardziej odpowiednim momencie. Po bramce doświadczonego Siergieja Kriwca pokonał wrocławian. Do dało mu możliwość odbicia się od strefy spadku.





Śląsk II Wrocław - Lech II Poznań 0-1 (0-1)

Bramka: Kriwiec (31.)

ŚLĄSK: Frasik - Maruszak (61. Fediuk), Boruń, Celeban, Caliński, Krocz - Młynarczyk, Bukowski, Pałaszewski Ż- Łyszczarz (46. Bargiel), Bergier (46. Michalski).



LECH: Bąkowski - Borowski (75. Kaczmarek), Laskowski, Wojtkowiak, Dejewski Ż, Smajdor (80. Pingot) - Szramowski Ż (60. Kozubal), Białczyk, Kryg - Kriwiec, Karbownik (75. Ławrynowicz).

Na dodatek dobrze dla Lecha ułożyły się wyniki w innych meczach drugiej ligi. Bytovia Bytów przegrała u siebie 0-2 ze Stalą Rzeszów, a Błękitni Stargard dwukrotnie prowadzili z Olimpią Grudziądz, aby z nią ostatecznie przegrać 2-3 po golu w doliczonym czasie.

Koniec tabeli drugiej ligi wygląda teraz zatem tak:



14. Znicz Pruszków 33 pkt (28 meczów)



15. Lech II Poznań 30 pkt (30 meczów)



16. Bytovia Bytów 29 pkt (30 meczów)

17. Olimpia Grudziądz 29 pkt (29 meczów)



18. Błękitni Stargard 29 pkt (30 meczów)



19. Olimpia Elbląg 26 pkt (30 meczów)