Lech Poznań oddał reprezentanta Polski. Za niego już fortuny nie zarobi

Lech Poznań wyspecjalizował się w szkoleniu, promowaniu i następnie sprzedawaniu za duże pieniądze swoich wychowanków. W zasadzie co roku co najmniej jeden taki zawodnik opuszcza jego szeregi, a środki wzmacniają budżet. W wypadku młodzieżowego reprezentanta Polski Krystiana Palacza tak nie będzie. Świetnie zapowiadający się jeszcze niedawno gracz Lecha odszedł, ale do pierwszej ligi.