Chociaż od 1996 roku żadna polska drużyna nie awansowała do ćwierćfinału europejskich pucharów, Lech Poznań wciąż zmaga się z zarzutami, że jego ewentualny awans do tej fazy Ligi Konferencji nie będzie aż tak ważny, bo to puchar "trzeciej kategorii". Ten puchar jest jednak niezbędny Lechowi i Polsce do dźwignięcia się z dna europejskiej rywalizacji.