Lech Poznań o krok od awansu w pucharach. Co będzie dalej?

Cztery rundy trzeba bowiem przejść, aby awansować do fazy grupowej Ligi Konferencji. Lech Poznań jest teraz w drugiej, w której znalazł się blisko wyeliminowania Dinami Batumi. Potem spotka się z islandzkim zespołem Vikingur Reykjavik - pierwszy mecz 4 sierpnia w Reykjaviku, a rewanż po tygodniu w Poznaniu.

Jeżeli Kolejorz poradzi sobie także z Islandczykami, wówczas zagra o awans do fazy grupowej z kimś, kto odpadł w tej rundzie Ligi Mistrzów. Te ekipy zmierzą się w trzeciej rundzie Ligi Europy a przegrani w tych parach spadną do Ligi Konferencji, do jej czwartej rundy. I tam może czekać Lech.

W tym gronie znajduje się chociażby FC Zurich, z którym lechici mogli grać gdyby przeszli Karabach Agdam. Żeby trafić na Szwajcarów, Lech musiałby jednak liczyć na ich porażkę z Linfield Belfast. To mało prawdopodobne.

Potencjalni rywale Lecha Poznań (albo Dinamo Batumi)

Maribor NK- HJK Helsinki

Shamrock Rovers- FK Shkupi Skopje

Malmö FF - FC Dudelange

Linfield Belfast - FC Zurich

Olympiakos Pireus - Slovan Bratysława

Dinamo Batumi - Lech Poznań. Gdzie transmisja?

Lech Poznań zagra w Gruzji z Dinamo Batumi w czwartek o godz. 19 czasu polskiego. Transmisja w TVP Sport. W pierwszym meczu Kolejorz wygrał aż 5-0.

