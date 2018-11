Lech Poznań zaprezentował dziś na konferencji prasowej nowego trenera Adama Nawałkę, który podpisał umowę z klubem do 30 czerwca 2021 r. Były selekcjoner zdradził pierwsze plany odnośnie drużyny. Nawałka w Lechu to nie tylko trener, ale też członek komitetu transferowego i to z potężną bronią, jakim jest prawo weta!

Dyrektor sportowy Lecha Tomasz Rząsa poinformował, że do 30 czerwca 2021 r. obowiązuje nie tylko umowa Nawałki, ale też jego współpracowników: asystenta Bogdana Zająca, trenera bramkarzy Jarosława Tkocza, koordynatora przygotowania fizycznego Remigiusza Rzepki, z którym współpracują Stanisław Gadziński i Andrzej Kasprzak, Pawła Frelika - trenera mentalnego, analityków: Huberta Gorańskiego i Łukasza Świderskiego. Do sztabu dołączono też asystenta pracującego dotąd z młodzieżą Lecha - Karola Bartkowiaka.

- Wierzymy mocno, że trener Nawałka przywróci "Kolejorza" na odpowiednie tory i będziemy walczyć o mistrzostwo Polski - podkreślał dyrektor Tomasz Rząsa.

- Powodzenie jest potrzebne, piłka nożna jest nieobliczalna. Ja wyznaję jednak zasadę: im więcej pracy, tym więcej szczęścia - podkreślał Adam Nawałka.

- Praca w Lechu Poznań to dla mnie wyzwanie. Sprawdzę doświadczenie i potencjał treningowy. Postaram się maksymalnie wykorzystać potencjał drużyny - dodał.

Pan Adam ma za sobą pierwsze zajęcia z zespołem.

- Przedstawiłem oczekiwania co do naszej wspólnej działalności. Wystartowaliśmy od ćwiczeń taktycznych. Mamy kilka dni, więc nie mogę robić rewolucji. Na nowinki nie mamy czasu. Chcę wykorzystać to, że drużyna bardzo dobrze zareagowała w meczu z Wisłą Płock - planuje.

Jakie były jego pierwsze słowa w szatni poznaniaków?

- Jeden cel, jedna drużyna - w tym duchu będziemy rozwijać umiejętności zespołu - zdradził były selekcjoner.

Nawałka wywołał śmiech, porównując trenerskie wyzwania w reprezentacji do tych w klubie.



- Praca w reprezentacji to głównie selekcja, brakuje tam czasu na pracę organiczną, doskonalenie wariantów gry. I tu muszę dodać zarówno w obronie, jak i w ataku (śmiech), natomiast klub stwarza takie możliwości. Dlatego cieszę się, że po kilku latach mogę wrócić do codziennej pracy - nie krył.

Zapowiedział grę czwórką obrońców, choć nie wykluczył też - testowo - ustawienia trójką defensorów.



Bezpośrednim przełożonym Nawałki jest dyrektor Rząsa.

- Współpraca będzie na pewno świetna. Tomek był trenerem, świetnym zawodnikiem, błędem byłoby nie skorzystać z jego doświadczeń - komplementował przełożonego Adam Nawałka.





Tomasz Rząsa podkreślił, że Nawałka będzie miał ważny głos w komitecie transferowym, z prawem weta. Zatem nowy trener będzie w stanie w pojedynkę zablokować pozyskanie piłkarza, który bardzo mu się nie spodoba.

Nowy trener zapowiedział, że najpierw się przyjrzy piłkarzom, zanim któregoś z nich wybierze na kapitana. Ostatnio opaska wędrowała rotacyjnie.



Dosyć wymijająco odpowiedział na pytanie o dotychczasowe stosunki z kibicami, którzy czasem robią karne odprawy piłkarzom pod trybunami, dochodzi nawet do odbierania koszulek.



- Piłka nożna jest dla kibiców, a mecze powinny być przeprowadzane w duchu sportowym. Jako zawodnik zawsze z przyjemnością przyjeżdżałem na stary stadion Lecha, na Dębcu, gdzie po 40-50 tys. ludzi przychodziło i była fantastyczna atmosfera. Tak to powinno dalej wyglądać. Współpraca (z kibicami) powinna być na odpowiednim poziomie. Ja nigdy nie wychodziłem na boisko po zakończonym meczu i nie mam z tym problemów - odpowiedział Adam Nawałka.



Trener ogłosił, że jego współpraca z mediami będzie wyglądała identycznie jak w reprezentacji Polski: będzie dostępny na oficjalnych konferencjach meczowych, natomiast poza tym nie będzie udzielał wywiadów, gdyż zamierza się skupić na pracy.



Dlaczego Nawałka nie porozumiał się z Legią Warszawa, która zgłosiła się po niego przed znalezieniem Ricarda Sa Pinto.



- Lech i Legia to wielkie kluby, które walczą o mistrzostwo, podobnie jak Górnik Zabrze, Wisła Kraków, Lechia Gdańsk - nie chciałbym kogoś pominąć i propozycja pracy w którymkolwiek z tych klubów jest zawsze wielkim wyzwaniem. Lech złożył konkretną propozycję i nie było żadnego zastanawiania się z mojej strony. Owszem, była też oferta z Chin, ale te rozmowy zostały zawieszone i cieszę, że jestem tutaj - powiedział Nawałka.



Uznał, że nawet nieudane mistrzostwa świata w Rosji czynią go lepszym trenerem, gdyż to cenny bagaż doświadczeń, z których wyciągnął wnioski.



- Zawodnicy kadry, jej sztab i cała federacja PZPN przez pięć lat mojej kadencji w reprezentacji wykonali fantastyczną pracę. Z odległych miejsc w rankingu FIFA wyszliśmy na salony Europy. Cieszę się, że mogliśmy sprawić tyle radości kibicom - podsumował swój okres pracy w barwach narodowych Nawałka.



Nowy trener zdemontował informację podaną przez "Głos Wielkopolski", jakoby jednym z jego współpracowników miał być Leo Beenhakker.

- To była kaczka dziennikarska. Mam olbrzymi szacunek do trenera Beenhakkera, współpracowaliśmy, mamy nadal kontakt, ale nie było tematu naszej pracy w Lechu - zapewniał Adam Nawałka.



Andrzej Grupa, Poznań