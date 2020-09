Gruziński napastnik Nika Kaczarawa podpisał kontrakt z Lechem Poznań - poinformował w niedzielę klub. 26-letni piłkarz został wypożyczony z cypryjskiego Anorthosisu Famagusta na rok, wcześniej występował m.in. w Koronie Kielce.

W kieleckim klubie wychowanek Dynamo Tbilisi występował w sezonie 2017/18, w Ekstraklasie rozegrał 29 spotkań i strzelił dziewięć goli. Potem przez dwa sezony był zawodnikiem Anorthosisu. W lidze cypryjskiej zdobył 10 bramek.

"Nika przychodzi do nas, by podjąć rywalizację w przedniej formacji. Mamy tam już oczywiście Mikaela Ishaka, który świetnie zdążył się zaprezentować kibicom i naszego młodego wychowanka z akademii Filipa Szymczaka, który także zaczął już zdobywać bramki, a teraz ma drobny uraz i czekamy aż wyzdrowieje. Jest też sprowadzony niedawno Mohammad Awwad, który może zagrać nie tylko jako typowa +dziewiątka+, ale także ustawiony za napastnikiem, jako +dziesiątka+ lub na skrzydle. Nika jest trochę innym typem zawodnika - silny, mocny fizycznie, dobrze zbudowany, więc na pozycjach ofensywnych jesteśmy teraz bardzo dobrze zabezpieczeni" - powiedział dyrektor sportowy Lecha Tomasz Rząsa, cytowany przez oficjalną stronę klubową.



Lech w umowie zagwarantował sobie opcję pierwokupu piłkarza, który w reprezentacji Gruzji rozegrał 19 meczów i zdobył dwa gole.



Kaczarawa to kolejny nowy zawodnik pozyskany przez drużynę wicemistrza Polski w letnim okienku transferowym. Wcześniej do "Kolejorza" dołączyli obrońca Alan Czerwiński, bramkarze Filip Bednarek i Chorwat Marko Malenica, napastnicy Mikael Ishak (Szwecja) i Mohammad Awwad (Izrael) oraz czeski pomocnik Jan Sykora.