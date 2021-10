Do tej pory konferencje prasowe Macieja Skorży zawsze poprzedzały mecze Lecha Poznań, a parafrazując słowa Jose Moruinho ("Jaki koniec meczu? To nie koniec. Jeszcze jest konferencja prasowa. To też jest mecz"), stanowiły ich integralną część. Tym razem trenera Skorży zabraknie i nie będzie on mógł już na chłodno wrócić do wygranej Kolejorza nad Legią Warszawa. Na gorąco wspominał, że jest starszy o dwa lata po tym spotkaniu.



CZYTAJ TAKŻE: Maciej Skorża przyznaje: Trochę sprowokowałem Cześka Michniewicza

Reklama

Ten mecz stanowi dość istotny przełom w tym sezonie, gdyż pozwolił kibicom i piłkarzom Lecha cieszyć się z wygranej, utrzymać pozycję lidera, a nade wszystko dał nadzieję na to, że Lech nie musi wiecznie przegrywać. Maciej Skorża jest określany w Poznaniu jako Pan Trener, cieszy się wielkim szacunkiem i zbiera laury za wyniki, jakie osiągnął z Kolejorzem teraz, a także podczas poprzedniej kadencji w 2015 roku. Wtedy zdobył ostatnie, jak dotąd, mistrzostwo kraju.

Lech Poznań oczami Macieja Skorży

Konferencje prasowe z udziałem Macieja Skorży także cieszą się popularnością wśród widzów, gdyż Lech te transmituje. Poznański trener traktuje je serio, odpowiada na pytanie nie zdawkowo i na "odczep się", ale rozwija temat i tłumaczy. To konferencje bardzo kaloryczne i interesujące dla odbiorców, zwłaszcza że przy obecnej dobrej sytuacji Lecha nie brakuje na nich także humoru.



Teraz jednak Macieja Skorży na konferencji zabraknie. Po raz pierwszy na pytania dziennikarzy odpowiadać będzie jego asystent, Rafał Janas. Powodem jest konieczność załatwienia przez pierwszego szkoleniowca prywatnej sprawy w czwartek. Lech jednak może skorzystać z okazji i pokazać inne osoby ze swego sztabu, które także odpowiadają za poprawę jego wyników. A Rafał Janas - syn byłego znakomitego piłkarza i selekcjonera Pawła Janasa - jest prawą ręką trenera Skorży.



Konferencja prasowa przed meczem Lech Poznań - Wisła Płock odbędzie się w czwartek o godz. 14. Transmisja na Lech TV.





Kiedy gra Lech Poznań? gdzie oglądać?

W kolejnym meczu przy Bułgarskiej Lech Poznań zmierzy się z Wisłą Płock - w piątek 22 października o godz. 20.30. Transmisja w Canal+.