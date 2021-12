Filip Bednarek swymi interwencjami w ostatnim meczu roku z Górnikiem Zabrze z pewnością zapunktował u kibiców Lecha Poznań. U wielu z nich wciąż nie może doczekać się wysokich notowań, chociaż kilka meczów Lechowi już wybronił. Jest bramkarzem, który wszedł do gry we wrześniowym meczu z Wisłą Kraków i od tej pory strzeże poznańskiej bramki, z przerwami na mecze Pucharu Polski, w których pojawił się 21-letni Bartosz Mrozek.





Lech Poznań czeka na Krzysztofa Bąkowskiego

I w nich, i w pojedynkach rezerw Kolejorza ten bramkarz zaprezentował się bardzo dobrze, więc poznański klub chce na niego postawić. Podobnie jak na najmłodszego w tym gronie, 18-letniego Krzysztofa Bąkowskiego. Jest on teraz wypożyczony do Stomilu Olsztyn, w którym dostaje szkołę życia. Stomil walczy o utrzymanie w pierwszej lidze i golkiper Lecha ma co robić w jego meczach.



Dla poznaniaków to dobrze - Krzysztof Bąkowski wróci latem i trzeba znaleźć sposób na zagospodarowanie go i jego umiejętności, być może już pod kątem pierwszego zespołu. To kusząca perspektywa, bowiem Lech od czasów Michała Kokoszanka nie miał wychowanka w bramce - nawet Krzysztof Kotorowski nim nie był. Latami Kolejorz szkolił uzdolnioną młodzież, ale akurat nie bramkarzy.



To główny powód, dla którego Lech ani zimą, ani latem nie sprowadzi nowego golkipera, wbrew żądaniom wielu kibiców, których umiejętności Filipa Bednarka i Mickeya van der Harta nie przekonują. Holender wróci zimą po kontuzji i najprawdopodobniej wedrze się do pierwszego składu Kolejorza przed obecnego bramkarza. Obaj mają kontrakty do czerwca przyszłego roku i wówczas zapadnie decyzja, czy Krzysztof Bąkowski bądź Bartosz Mrozek są gotowi do udźwignięcia ciężaru gry w pierwszym zespole Lecha.



Sprowadzenie nowego bramkarza zimą miałoby ten cykl zakłócić, zatem do tego nie dojdzie. Poznaniacy trenują w obecnym zestawie golkiperów i z nimi przystąpią do rundy wiosennej - Mickey van der Hartem, Filipem Bednarkiem i Bartoszem Mrozkiem oraz Krzysztofem Bąkowskim na wypożyczeniu.