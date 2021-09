- Roko Baturina przyjechał do nas z infekcją i nie jest gotowy do gry - mówi trener poznaniaków Maciej Skorża. - Nie bierzemy go pod uwagę przy ustalaniu składu na mecz z Rakowem Częstochowa.



A jest to mecz niezwykle istotny, gdyż po pierwsze - Lech gra z czołową polską drużyną, zatem stanie przed ważnym sprawdzianem, na ile jego obecna pozycja ligowa jest nienaruszalna. Po drugie natomiast - gra po przerwie reprezentacyjnej, która wiele ekip wytrąca z równowagi. Lech jest drużyną od lat bardzo wrażliwą na takie przerwy w cotygodniowym rytmie meczowym i rzadko po przerwach reprezentacyjnych gra dobrze. Zwłaszcza po tych wrześniowych. Sam trener Skorża miał z tym problem w 2015 roku.

Akurat Lechowi trafia się po przerwie nie byle jaki przeciwnik - Raków Częstochowa trenera Marka Papszuna. - Łatwo nie jest, podczas tej przerwy musieliśmy trenować bez dwóch skrzydłowych. Musimy nauczyć się radzić sobie z tym przerwami, zwłaszcza że po październikowej czeka nas starcie z Legią Warszawa - informuje Maciej Skorża.



Poza Roko Baturiną do gry nie jest zdolny znów kontuzjowany norweski obrońca Thomas Rogne. Natomiast Pedro Rebocho i Adriel Ba Loua moga liczyć w niedzielę na debiut.





Raków - Lech. Kiedy mecz i gdzie oglądać?

Lech Poznań zmierzy się z Rakowem Częstochowa w niedzielę o godz. 17.30. Transmisja w Canal+.