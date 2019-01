Juliusz Letniowski to jedyny jak na razie nowy piłkarz w Lechu Poznań, choć prawdopodobnie w najbliższych dniach "Kolejorz" pozyska też napastnika, który będzie wspierał Christiana Gytkjaera. Z klubem pożegnał się już Hiszpan Dioni, a Lech dał też wolną rękę w szukaniu klubu greckiemu stoperowi Dimitriosowi Goutasowi.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Adam Nawałka o rozpoczęciu przygotowań. Wideo INTERIA.TV

Lech rozpoczął przygotowania jako ostatni w Ekstraklasie - na niespełna cztery tygodni przed wznowieniem rozgrywek.

Reklama

- Ostatni będą pierwszymi - odpowiedział trener Adam Nawałka, który podkreślał przy tym, że piłkarze z Poznania mieli bardzo krótką przerwę w okresie letnim.

- Zrobiliśmy to po analizie całego sezonu, który Lech rozpoczął bardzo wcześnie. A sezon był wyczerpujący. Chciałem, by zawodnicy dłużej odpoczęli, by zmienić im monotonię szatni, miejsca, treningu. Głód futbolu jest bardzo ważny, podobnie jak i regeneracja, które jest lepsza po dłuższym odpoczynku. Chciałem, by podczas tej przerwy organizmy zostały naturalny sposób wyjałowione, co da efekt po wznowieniu treningów - przekonuje Adam Nawałka.

Lech już we wtorek pojedzie na trzydniowe zgrupowanie do Wronek, w piątek będzie trenować w Poznaniu, a w sobotę poleci na blisko dwa tygodnie do Turcji. Do Wronek Nawałka zabierze 32 piłkarzy, w tym stopera Dimitriosa Goutasa. Możliwe jednak, że już do Belek Grek nie poleci - klub dał mu wolną rękę w poszukiwaniu nowego pracodawcy.



Co dziwne, Nawałka nie chce jednak innego obrońcy. Może za to dostanie nowego napastnika, który będzie wspierał Christiana Gytkjaera. Nie sprawdził się bowiem wariant zastępstwa z Dionim - Hiszpan został już pożegnany.



- Są propozycje, to zawodnik zagraniczny. Muszę być jednak przekonany, że taki zawodnik jest przydatny - twierdzi Nawałka. Jedynym nowym graczem w kadrze Lecha jest więc pomocnik Juliusz Letniowski, pozyskany z Bytovii Bytów.



- Nic się nie zmieniło, jeśli chodzi o moją strategię. Po zakończeniu rundy, i analizie uznałem, że nie będziemy robić transferów na zewnątrz, ale także do klubu i podejdziemy do tego spokojnie. Z racji tego, że może ocena piłkarzy Lecha była pozytywna, chcę dać szansę wszystkim, także tym, którzy byli w końcówce sezonu kontuzjowani - mówił Nawałka. Dziś w zajęciach brali udział już m.in. Tomasz Cywka i Darka Jevtić. Nawałka podkreślił też, że zgrupowanie w Turcji będzie sprawdzianem dla młodszych piłkarzy, którzy znajdą się w kadrze drużyny. W poniedziałek z pierwszym zespołem trenowało sześciu piłkarzy z Akademii Lecha.

Andrzej Grupa

Ekstraklasa: wyniki, tabela, terminarz, strzelcy