26 punktów do lidera traci Lech Poznań. Jeżeli tych strat nie odrobi choć w pewnym zakresie, będzie to najgorszy wynik pod obecnymi władzami klubu. Najgorszy od 2005 roku.

Poznaniacy wygrali dotąd osiem spotkań, dziewięć zremisowali i dziesięć przegrali. Daje im to 33 punkty, czyli tyle, ile mieli rok temu już po 21 kolejkach, w połowie lutego. To pokazuje, o ile gorszy jest obecny sezon od poprzedniego, ale nie tylko to.



Kolejorz ma bowiem w tej chwili 26 punktów straty do lidera i nowego mistrza Polski, Legii Warszawa. Grozi mu więc, że sezon skończy z rekordowymi stratami do pierwszej drużyny w tabeli, największymi przy obecnych właścicielach. Odkąd w 2006 roku przejęli oni Kolejorza, nigdy dotąd on tak nie odstawał. Nawet w bardzo nieudanych sezonach takich jak 2018/2019 straty nie były tak potężne.

Lech Poznań na drodze po rekord strat

Kiedy w 2019 roku doszło do zmian w zespole i kadrowej rewolucji, polegającej na wymianie zawodzących piłkarzy, Lech zakończył sezon ze stratą 20 punktów. Wtedy wydawało się, że to dużo, ale przy obecnej różnicy do Legii to betka. Przyszły zmiany, nowi gracze i nowe możliwości, a straty wzrosły o kolejne sześć.



20 punktów Lech stracił do lidera także na koniec sezonu 2007/2008, był to dystans ogromny, ale także nie tak wielki jak obecnie. Jeżeli więc Kolejorz nie odrobi chociaż części z nich, będziemy świadkami najgorszego występu Poznańskiej Lokomotywy od czasu zmian właścicielskich przed 15 laty. Aby bowiem znaleźć gorszy przypadek niż obecnie, trzeba się cofnąć do 2005 roku. Wtedy to zespół pod wodzą trenera Czesława Michniewicza był na koniec rozgrywek ósmy (czyli wyżej niż obecnie), ale stracił aż 28 punktów do ówczesnego mistrza, czyli krakowskiej Wisły.