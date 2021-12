Do tej pory Lech Poznań i tak nie mógł wpuścić wszystkich widzów - limity zakładały 50 procent pojemności stadionu, ale nie dotyczyły osób zaszczepionych. Ograniczenia kierowane są ku tym, którzy nie przyjęli szczepionek przeciwko pustoszącej świat chorobie. W praktyce na mecze Lecha wchodziło od kilku do maksymalnie 28 tysięcy widzów, gdyż październikowe starcie ze Śląskiem Wrocław oglądało na stadionie właśnie 28 808 osób.





Lech Poznań cieszy się popularnością

Z uwagi na wyniki Lecha w ostatnich tygodniach oraz dobrą atmosferę wokół niego można było się spodziewać wzrostu frekwencji i to mimo tego, że ziąb nie sprzyja wyprawie na stadion. Jednakże mecze Pucharu Polski, który Lech rozegrał z Garbarnią w Krakowie obejrzało niemal 300 jego fanów - zaskakująco dużo jak na porę roku, porę dnia i odległość. W Lubinie z kolei doszło do inwazji kibiców Lecha, którzy opanowali stadion w liczbie kilku tysięcy i mieli wręcz przewagę na trybunach.





Reklama

To pokazuje, że Lech w obecnej dyspozycji generuje wielkie zainteresowanie i podniecenie, co mogłoby się przełożyć na frekwencję w Poznaniu i to nawet w grudniu. Nie będzie na to jednak dużych szans, gdyż polski rząd wprowadził nowe ograniczenia związane z obecnością na imprezach sportowych. Od 15 grudnia widownia na obiektach sportowych będzie mogła wynosić 30 procent pojemności stadionów. Limit nie dotyczy osób w pełni zaszczepionych.

Studio Ekstraklasa na żywo w każdy poniedziałek o 20:00 - Sprawdź!

Lech ma do zagrania dwa mecze - wyjazdowe starcie z Radomiakiem Radom 11 grudnia oraz kończący tegoroczne rozgrywki mecz z Górnikiem Zabrze przy Bułgarskiej. On planowany jest na 19 grudnia godz. 15 i dotyczyć go już będą wspomniane obostrzenia.