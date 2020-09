Mohammed Awwad został nowym piłkarzem Lecha Poznań. Napastnik został wypożyczony z Maccabi Hajfa do końca sezonu z opcją pierwokupu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Legia. Boruc: Nie pamiętam, byłem zupełnie pijany. Wideo Legia.com

Awwad dotychczas występował właśnie w Maccabi Hajfa, którego jest wychowankiem. Dotychczas 23-letni zawodnik uzbierał 91 występów w pierwszej drużynie, zdobywając łącznie 17 bramek i notując osiem asyst.

Reklama

- W zespołach młodzieżowych Maccabi był maszyną do strzelania goli. W każdym kolejnym sezonie notował ich dwucyfrową liczbę - opowiada izraelski dziennikarz Tal Goren dla oficjalnej strony "Kolejorza". - W dorosłej piłce jeszcze nie zdążył w pełni zaprezentować potencjału, który w nim drzemie i przenosiny do Lecha mogą być sposobem na to, by uwolnić rezerwy, jakie jeszcze na pewno ma - dodaje.

Nowy napastnik ma być alternatywą dla sprowadzonego latem Mikaela Ishaka. Dotychczas Ishak spisywał się znakomicie, w trzech pierwszych spotkaniach zdobywając cztery bramki.

Latem z "Kolejorza" odeszli dotychczasowi napastnicy - Christian Gytkjaer, Timur Żamaletdinow oraz wypożyczony został Paweł Tomczyk.