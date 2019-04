Mihai Radut nie zaliczy obecnego sezonu do udanych i wiele wskazuje na to, że jego przygoda w Lechu Poznań latem dobiegnie końca. Rumuńskie media informują, że przeniesie się do Dinama Bukareszt.

W tym sezonie Radut rzadko pojawia się w podstawowym składzie Lecha. Wiosną zagrał w Ekstraklasie tylko raz, w zremisowanym bezbramkowo spotkaniu z Koroną Kielce, po którym pracę w Poznaniu stracił Adam Nawałka.

29-letni Rumun może wkrótce podążyć śladami byłego selekcjonera i również opuścić Wielkopolskę. Usługami Raduta jest zainteresowane Dinamo Bukareszt.

- Słyszeliśmy, że trafią do nas nowi piłkarze. Radut powinien do nas pasować, mam nadzieję, że znów będziemy klubowymi kolegami. Przeżyłem z nim piękne chwile w Targu Jiu, gdzie zdobyliśmy mistrzostwo. Rozmawiałem z nim i mam nadzieję, że latem do nas dołączy - mówi Dan Nistor, kapitan Dinamo, cytowany przez "Gazeta Sporturilor".

Radut trafił do Lecha na początku 2017 r. z Hatta Club ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. W Ekstraklasie rozegrał dotąd 44 spotkania, ale strzelił tylko jednego gola. Jego kontrakt z Lechem wygasa w czerwcu 2020 r.

Rumuna za transferową pomyłkę uważają zwłaszcza kibice Lecha: w czasie ubiegłotygodniowego spotkania z Pogonią Szczecin na trybunach poznańskiego stadionu zawisł obraźliwy transparent na temat Raduta. Piłkarz został na nim porównany do... Davida Beckhama.

