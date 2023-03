Wszystko to razem składa się na doskonały występ europejski poznańskiego Lecha , który stoi w ostrym kontraście z tym, co Lech wyczynia w lidze.

O ile jeszcze do niedawna można było mówić o tym, że chociaż strata do Rakowa Częstochowa jest potężna (na dzisiaj to 18 punktów!) i szans na mistrzostwo realnych nie ma, to jednak miejsce w czołówce jest dobrą korelacją między pucharami a ligą. W tym roku jednak tak jak Kolejorz zaczął zdobywać laury w pucharach, tak przegrywa w ekstraklasie. Pokonały go już Śląsk Wrocław czy Zagłębie Lubin, poznaniacy stracili punkty ze Stalą Mielec, Miedzią Legnica czy teraz, w niedzielę z Piastem Gliwice.