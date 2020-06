27-letni bramkarz Filip Bednarek, ostatnio grający w Eredivisie w SC Heerenveen, rozpoczął testy medyczne w Lechu Poznań. Jeśli je zaliczy, w piątek podpisze kontrakt z "Kolejorzem". - Będzie walczyć o pozycję numer jeden z Mickeyem van der Hartem w przyszłym sezonie - mówi trener Lecha Dariusz Żuraw.

Filip Bednarek to starszy brat reprezentanta Polski Jana Bednarka, byłego gracza "Kolejorza", a dziś reprezentującego FC Southampton. Pochodzi z wielkopolskiego Kleczewa, przygodę z futbolem zaczynał w dziecięcych drużynach miejscowego Sokoła, a później przez rok grał w Amice Wronki.

Jako 16-latek wyjechał do Holandii - tam występował w Twente Enschede, FC Utrecht, De Graafschap Doetinchem, a ostatnio w SC Heerenveen. Z tym ostatnim klubem kończy mu się umowa i formalnie od 1 lipca może być graczem Lecha.

- To bramkarz, którego obserwowaliśmy od dłuższego czasu. Szukaliśmy takiego zawodnika, który oprócz umiejętności piłkarskich będzie jeszcze pasował do naszego stylu grania. Filip się w to wpisuje i będzie walczyć o pozycję bramkarza numer jeden w przyszłym sezonie - ocenia trener Lecha Dariusz Żuraw.