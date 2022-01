To oznacza, że podróż do Belek się Lechowi Poznań przedłuży. Ta miejscowość, w której poznaniacy wielokrotnie już przygotowywali się do rozgrywek wiosennych, leży koło Antalyi i tam miał lądować samolot. Przekierowano go jednak do Ankary. Różnica jest taka, że Antalya leży 40 km od Belek, a Ankara - prawie 500 km. Lecha czeka podróż jak na daleki mecz ligowy w Polsce.





Poznaniacy będą przebywali w Turcji do 23 stycznia. Wróci dwa tygodnie przed pierwszym starciem z Cracovią. Ostatnim meczem kontrolnym będzie pojedynek z Miedzią Legnica, już w Polsce. Wcześniej rozegra na tureckich boiskach cztery mecze sparingowe.





Mecze Lecha Poznań w Turcji:

15 stycznia - Lech Poznań - Banik Ostrawa (Czechy)

18 stycznia - Lech Poznań - KF Shkupi (Macedonia)

20 stycznia - Lech Poznań - Dinamo Batumi (Gruzja)

22 stycznia - Lech Poznań - NŠ Mura (Słowenia)