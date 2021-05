Maciej Skorża postanowił wykorzystać przerwę pomiędzy sezonami na zbudowanie nowego sztabu szkoleniowego. Według ustaleń Interii Lech Poznań zamierza zatrudnić zagranicznego specjalistę od przygotowania fizycznego. W grę wchodzą trenerzy z Anglii, Holandii czy Słowacji.

Przed Lechem Poznań kolejne roszady. Maciej Skorża, który kilka tygodni temu objął stery w Kolejorzu, był niezadowolony z postawy piłkarzy w ostatnich meczach i z pewnością już niedługo kilku z nich będzie musiało pożegnać się z klubem. Zmiany dotkną także sztabu szkoleniowego.

Co prawda po powrocie do Lecha, z którym Skorża zdobył mistrzostwo Polski w 2015 roku, szkoleniowiec postanowił pozostawić sztab, który współpracował z Dariuszem Żurawiem. Nie oznaczało to jednak, że jego członkowie mogli spać spokojnie. Skorża przeanalizował ich pracę w ciągu w ostatnich kilku miesięcy i za jakiś czas zaprezentuje wnioski ze swoich obserwacji.



Obserwacja trenerów z Anglii i Czech

Te natomiast będą wiązały się ze zmianami personalnymi. Według ustaleń Interii poznaniacy od niedawna bardzo intensywnie przyglądają się specjalistom od przygotowania fizycznego z kilku krajów. Chodzi o trenerów z Anglii oraz Holandii, a także z krajów sąsiednich: Czech czy Słowacji.



Na współpracę z obcokrajowcami działacze Kolejorza nie mogli do tej pory narzekać. Niezłe wrażenie pozostawił po sobie dawny członek sztabu Skorży, Włoch Paolo Terziotti (który jednak na pewno nie wróci na Bułgarską). Jeszcze lepiej wspominany jest w klubie Austriak, doktor Martin Mayer z ekipy Nenada Bjelicy, który przeniósł się z Chorwatem do Dinama Zagrzeb, a następnie do Osijeku (który obecnie jest wiceliderem tamtejszej ekstraklasy, tuż za Dinamem).

Co z Górą i Dudką?

Nazwisko nowego trenera kibice powinni poznać w ciągu najbliższych dwóch tygodni. Skorży, który zrezygnował z wakacji i postanowił pozostać na Bułgarskiej, aby już teraz rozpocząć przygotowania do kolejnego sezonu, bardzo zależy na szybkim skompletowaniu swojej drużyny.



Na rozpoczynającym się 29 maja zgrupowaniu w Opalenicy powinni być obecni wszyscy nowi członkowie sztabu. Wciąż nie wiadomo czy wśród nich będą Janusz Góra oraz Dariusz Dudka, którzy obecnie współpracują z Lechem. Dudka to także były piłkarz Skorży m.in. z Wisły Kraków.

