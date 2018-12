Z pozoru niewinne zdjęcie Macieja Makuszewskiego sprawiło, że piłkarz Lecha Poznań wystosował przeprosiny w kierunku tych kibiców, których mógł urazić.

Na profilu żony reprezentanta Polski na Instagramie ukazało się zdjęcie, które przysporzyło Makuszewskiemu nieoczekiwanych problemów. Piłkarz ustawił się na tle choinki, wszak za nami Święta Bożego Narodzenia i nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie... koszulka.

A dokładnie trykot meczowy, ale nie w barwach "Kolejorza", tylko koszulka zespołu... Jagiellonii Białystok z dopiskiem na fotografii: "jak do tego doszło nie wiem".

29-letni skrzydłowy chyba nie przypuszczał, że zdjęcie wywoła takie poruszenie, a jego samego skłoni do reakcji.

- Koszulka Jagiellonii to był prezent świąteczny od szwagra, a że to zdjęcie wywoła takie kontrowersje nie wiedziałem. Do Jagiellonii na razie nie wracam. Jeśli uraziłem kibiców Lecha to przepraszam. Nie taki miałem cel - powiedział piłkarz na łamach "Gazety Współczesnej".

Zdjęcie Maciej Makuszewski nie wybiera się do Jagiellonii Białystok / instagram/mrsmakuszewska /

Makuszewski grał w zespole "Jagi" od 2010 roku, przechodząc z Wigier Suwałki. Z Białymstokiem pożegnał się w 2012 roku, przenosząc się do Tereka Grozny. Następnie trafił do Lechii Gdańsk, skąd w 2016 roku został przez Lecha najpierw wypożyczony, a następnie pozyskany definitywnie.

W tym sezonie "Maki" zanotował sześć asyst w piętnastu ekstraklasowych meczach.

