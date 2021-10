Lech Poznań ma rywala wymarzonego? "Tu czeka zdradliwa pułapka"

Dopytany o to, o jakie pułapki mu chodzi i co może być zdradliwego w zespole, który na wyjeździe nie potrafi wygrać z nikim od kwietnia, odrzekł: - Wisła nie wygrała żadnego z ostatnich meczów na wyjeździe i jej bilans jest bardzo słaby, ale nie prezentowała w tych wyjazdowych meczach najgorszego futbolu. Miała bardzo dobre momenty w grze, chwilami brakowało jej szczęścia, ale to jednak inny rywal niż Pogoń, Legia, Śląsk. One grały z Lechem otwarty futbol. Wisła Płock tak nie zagra.



W tym tkwi trudność, bowiem Kolejorzowi źle się gra z takimi wycofanymi zespołami, aczkolwiek i tak lepiej niż jeszcze kilka miesięcy temu. Z Radomiakiem Radom w pierwszym pojedynku w Poznaniu lechici sobie nie poradzili, ale kolejne zespoły już przegrywały. Pytanie, czy i tak się stanie z płocczanami, który raczej nie wydadzą Kolejorzowi otwartej bitwy.



Zastępujący Macieja Skorżę drugi trener i jego asystent Rafał Janas właśnie to wskazywał, gdy mówił o zdradliwej pułapce. - Wisła Płock jest groźna przy stałych fragmentach gry. Może to nie jest zespół, który staje w swoim polu karnym, ale na kontrataki Wisły musimy uważać. Wisła ma też doświadczonych zawodników - uważa trener Janas. I dodaje, że sztuką jest sforsować taką przeszkodę.

Lech Poznań - Wisła Płock. Rywal doświadczony i zdradliwy

Wisła Płock to rywal doświadczony, ale na wyjazdach przegrywa z każdym. A teraz zmierzy się z liderem Ekstraklasy, więc kibice Kolejorza tym bardziej oczekują wygranej. I to mimo tego, iż trener Skorża i trener Janas zapowiedzieli nieco rotacji w składzie.

- Zdajemy sobie sprawę z tego, że Wisła Płock na wyjeździe i Wisła Płock u siebie to dwa różne zespoły. Analizujemy zawsze 3-4 różne mecze. Tyle, że ona gra w różnych ustawieniach, a to z trzema, a to czterema obrońcami - mówi Rafał Janas.

Jak dodaje, Lech nie przygotowywał się do meczu z płockim zespołem mniej niż do niedawnego, wygranego 1-0 meczu z Legią Warszawa. Musiał jednak zejść z obciążeń, gdyż we wtorek lechici grają mecz Pucharu Polski z Unią Skierniewice. - Nie możemy więc przesadzić - przypomina Rafał Janas, który z trenerem Skorżą szykował Lecha do meczu z Wisłą Płock także pod kątem psychologicznym. Tak, aby po sukcesie z Legią nie przyszło nadmierne rozprężenie.





Ekstraklasa. Lech Poznań - Wisła Płock, transmisja

Mecz Lech - Wisła Płock w piątek o godz. 20.30, transmisja w Canal+Sport, "na żywo" na Sport.Interia.pl.